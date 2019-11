Le migliori offerte del giorno del Black Friday 2019

CI SIAMO! Dopo tanto attendere è finalmente arrivato il giorno del Black Friday di Amazon! Le offerte di questi giorni sono state straordinarie e, a nostro giudizio, mai si era visto un periodo di promozioni di qualità così prolungato negli ultimi anni. Amazon ha sbancato, offrendoci sin dalle due settimane precedenti degli sconti e delle promozioni che guardavano a oggi, venerdì 28 novembre, mantenendo alta l’attenzione degli acquirenti ma non per questo scadendo in offerte inutili o prive di attrattiva.

Le offerte di questi giorni, come avrete visto, hanno messo in promozione davvero di tutto, ma è ovvio che il momento più caldo sia proprio oggi, con offerte che si susseguiranno per tutto il giorno e che vi permetteranno di acquistare, a prezzi davvero incredibili, qualunque prodotto possa venirvi in mente. Ma come seguire adeguatamente le promozioni? Si parte da questo stesso articolo, che vi permetterà di tenere sott’occhio le migliori offerte del giorno, ma vi suggeriamo anche di tenere d’occhio la nostra pagina dedicata che non solo si occuperà degli sconti su Amazon, ma anche di tutte le promozioni provenienti dai principali rivenditori online.

Infine, iscrivetevi immediatamente ai nostri canali Telegram dedicati alle offerte, dove potrete monitorare in tempo reale tutte le migliori promozioni del giorno, tenendo così a portata di notifica gli sconti folli che si susseguiranno in questo folle venerdì nero dello shopping. I canali Telegram sono quattro, e sono rispettivamente dedicati a tecnologia, hardware, smartphone e prodotti cinesi, come ad esempio quelli dei brand Xiaomi, Redmi e Huawei.

A questo punto, non ci resta che lasciarvi alla nostra selezione di quelle che sono le migliori offerte disponibili per questa giornata di Black Friday su Amazon. Prima di cominciare, tuttavia, ci preme segnalarvi che, oltre ai grandi sconti di questi giorni, Amazon offre la possibilità, fino al prossimo 2 dicembre, di ottenere uno sconto di ben 11 euro sull’iscrizione annuale al servizio Prime, con un prezzo che passa quindi dai canonici 36€ a soli 25€!

La promozione è disponibile solo per i nuovi clienti o a chi, fino ad oggi, si è servito di un piano mensile e non annuale. Scaduto il primo anno, Amazon Prime tornerà poi al suo prezzo canonico, ovvero 36 euro all’anno. Oltre a ciò, ricordiamo che Amazon Prime offre anche tanti vantaggi ai suoi iscritti tra cui:

Prima di chiudere, vi ricordiamo che su Amazon è disponibile una curiosa promozione che mette al centro di tutto l’interazione con Alexa! Acquistando infatti l’Echo Show 5 o la Fire TV Stick 4K attraverso l’assistente vocale di Amazon, si potranno ottenere dei convenienti sconti sul prezzo finale.

Grazie a questa promozione, dunque, potrete acquistare Echo Show in un colore a scelta tra nero e bianco a soli 49,99€ anziché 89,99€, mentre la Fire TV Stick 4K a 39,99€ invece di 59,99€. Non dovrete far altro che chiedere ad Alexa di acquistare uno dei prodotti (fate riferimento ai comandi presenti nell’immagine qui sopra) e poi finalizzare l’acquisto. Quest’ultimo passaggio, per altro, può essere effettuato sia tramite i comandi vocali, che tramite APP o PC.

