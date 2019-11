Le offerte in anteprima di MediaWorld per il Black Friday, MacBook Air e Xbox One a prezzi imbattibili!

La settimana del Black Friday è finalmente cominciata, ed anche se sono già tantissime le promozioni in rete fioccate nei giorni precedenti, è ovvio che il meglio delle offerte online (e non) si vedrà solo in questi giorni e, ovviamente, venerdì, quando impazzeranno saldi ed offerte dentro e fuori la rete. Sulla scia degli store online che hanno anticipato i propri sconti, Amazon su tutti, è anche Mediaworld ha deciso di dare una scossa ai suoi clienti, grazie ad una ricca tornata di promozioni che portano in sconto, per soli 3 giorni (fino al 27 novembre) tanti prodotti tecnologici: dalle console per i videogame alle tv, passando anche per cellulari, notebook ed elettrodomestici di vario genere!

Sono le offerte pre-Black Friday di Mediaworld, già distintensi per alcune proposte di grande spessore come l’Apple MacBook Air da 13″ con processore Intel Core I5 da 1,6 GHz, venduto allo straordinario prezzo di soli 895,00€! Un risparmio generoso se si considera il prezzo di partenza di ben 1279,00€ per quello che è, senza dubbio, uno dei migliori notebook che potrete mai acquistare, complice non solo una qualità dei materiali fuori scala ma anche l’ormai consolidata garanzia del marchio Apple. Eccellenza senza se e senza ma.

Ma non ci si ferma qui, da segnalare anche l’interessante offerta che vi permette di portare a casa una Xbox One S All Digital, venduta con ben 3 giochi a soli 129,99€! Si tratta della versione meno nota della console, ovvero quella senza il lettore per dischi che permette, cioè, di giocare solo acquistando giochi in digitale. Un qualcosa che, oggigiorno, non dovrebbe spaventarvi dall’acquistare l’ottima console Microsoft, sia perché essa funge ottimamente da media center per la visione di contenuti digitali come Netflix e non solo, sia perché grazie agli abbonamenti Xbox Pass ed agli sconti periodici, vi permetterà comunque di giocare a moltissimi titoli a prezzi davvero concorrenziali! Insomma, via il disco ma benvenuto risparmio!

Di seguito vi offriamo una piccola selezione di quelli che, a nostro giudizio, sono gli imperdibili affari di questa tornata di sconti Mediaworld. Voi non esitate troppo però, le scorte sono limitate e vi ricordiamo che queste offerte, in ogni caso, saranno valide solo fino al prossimo 27 novembre! Prima di cominciare, tuttavia, vi rinnoviamo il nostro invito a seguire le nostre pagine specializzate. Oltre che guidarvi negli acquisti di questa settimana di Black Friday, noi di Tom’s vi saremo di supporto anche in occasione del prossimo Natale! Insomma, non vi lasceremo soli neanche quando si tratterà di scegliere i doni per i vostri cari, per cui prima di dare un’occhiata alle offerte del giorno vi rinnoviamo il nostro solito invito: seguite la nostra pagina dedicata al Black Friday e tenete d’occhio anche quella relativa ai Regali di Natale 2019.

La nostra selezione di prodotti

