LG C3, mi ha convinto sotto ogni aspetto ma (ad oggi) è difficile da raccomandare | Recensione

LG C3 è arrivato sulla scena tra grandi aspettative, succedendo al predecessore ampiamente acclamato. Con una pletora di dimensioni disponibili, che vanno dai 42 agli 83 pollici, e una corrispondente gamma di prezzi, il C3 si rivolge a un pubblico dalle diverse necessità. Tuttavia, si pone un dilemma significativo quando viene accostato al prezzo del modello precedente, il quale ad oggi è notevolmente più economico. Questa situazione potrebbe spingere i consumatori a chiedersi se i progressi incrementali giustifichino il sovrapprezzo associato al modello attuale.

Faccio una dovuta premessa: sono anni che aspetto il momento giusto per acquistare un OLED della serie C di LG, gamma di prodotti che trovo particolarmente piacevoli e adatti alle mie esigenze, e questa esperienza mi è servita da banco di prova definitivo per orientare anche le mie decisioni di acquisto. Ho provato per voi la variante da 55", la diagonale più grande gestibile nel mio piccolo bilocale, per capire se LG C3 è ad oggi una valida scelta per chi vuole un prodotto dalle caratteristiche avanzate senza per forza affidarsi ai televisori di fascia premium dal costo decisamente superiore.

Qualità costruttiva e porte

LG C3 convince per la sua struttura robusta. La sensazione di qualità è evidente, con un'esclusiva texture simile a un tessuto sul retro che aggiunge un piacevole elemento tattile. Il televisore è solido, con una flessione minima anche nella parte più sottile. Sebbene il supporto sia compatto e poco ingombrante, si nota un po' di oscillazione quando il televisore viene posizionato su di esso. Tuttavia, il problema si risolve rapidamente e non costituisce un problema significativo durante l'uso regolare. Nel complesso, l'LG C3 è davvero ben costruito. A prima vista, LG C3 assomiglia molto al suo predecessore, con un design elegante e un'estetica minimalista.

Sotto la superficie si nasconde un'evoluzione tecnologica sottile ma di grande impatto. Equipaggiato con il processore Alpha 9 Gen 6, il C3 vanta una maggiore potenza di elaborazione, cosa che consente un upscaling di qualità superiore.

Inoltre, l'integrazione di quattro porte HDMI 2.1 garantisce la compatibilità con le più recenti console da salotto, offrendo esperienze di gioco coinvolgenti con risoluzione 4K (3840 x 2160 pixel) e frequenza di aggiornamento di 120Hz. Le 3 porte USB 2.0 sono sufficientemente veloci per la riproduzione da memorie esterne di contenuti 4K HDR e per alimentare accessori come Chromecast o simili.

Uno dei migliori OLED in circolazione

Il marchio di fabbrica di ogni TV OLED è la qualità delle immagini e l'LG C3 non delude. Sia che ci si dedichi a capolavori cinematografici o a intense sessioni di gaming, il C3 offre una fedeltà visiva senza pari. Grazie al supporto a Dolby Vision/HDR10/HLG e alla capacità intrinseca dell'OLED di raggiungere rapporti di contrasto infiniti, il C3 riproduce le scene con una profondità e una chiarezza notevoli. Questo risultato è particolarmente evidente in un ambiente poco illuminato, dove il TV raggiunge la sua massima espressione.

Inoltre, la sua qualità di upscaling garantisce che anche i contenuti a definizione standard siano presentati con una risoluzione per nulla fastidiosa, dimostrando la versatilità del TV nel riprodurre diversi formati multimediali. Vivendo in un appartamento abbastanza piccolo, la mia distanza rispetto al televisore è stata di solo 1,5-2 metri. Nonostante questo ogni singolo contenuto video è risultato perfettamente godibile.

Rispetto al predecessore LG C2 OLED, LG C3 presenta un notevole miglioramento nella luminosità dei picchi HDR. Tuttavia, è importante sottolineare che, come spesso accade con i display OLED, scene estremamente luminose possono risultare significativamente più scure rispetto a quelle con aree luminose più contenute, a causa del cosiddetto Automatic Backlight Limiter (ABL), il limitatore di luminosità che previene l'invecchiamento precoce del pannello. Questo effetto può risultare leggermente fastidioso se si utilizza la TV come monitor per PC, ma durante un utilizzo normale per la visione di contenuti multimediali, la transizione di luminosità risulta generalmente fluida e poco invasiva.

Un aspetto degno di nota è la gestione dei riflessi, che rappresenta un notevole miglioramento rispetto ai modelli precedenti. LG C3 riesce a evitare in gran parte il tipico riflesso violaceo grazie a una migliore tecnologia anti-riflesso, rendendo il TV buono per ambienti luminosi senza incorrere in fastidiose distorsioni cromatiche. Non ho mai riscontrato problemi nell'utilizzo nonostante una porta-finestra posizionata di fianco al TV, tuttavia eviterei di posizionare il C3 con una grande finestra alle spalle del divano.

Passando alla resa cromatica, LG C3 si colloca tra i migliori sul mercato. La sua ampia gamma di colori copre quasi perfettamente lo spazio colore DCI-P3, utilizzato dalla maggior parte dei contenuti HDR attuali. Tuttavia, va evidenziato che in immagini estremamente luminose, la precisione dei colori può risentirne, con una tendenza alla sottosaturazione generale, soprattutto nei toni verdi.

La situazione migliora leggermente con lo spazio colore Rec. 2020, ma il TV fatica ancora a mostrare la piena gamma di verdi e ciano, mantenendo una saturazione limitata e mostrando difficoltà nella gestione dei colori desaturati. Pertanto, sebbene la qualità cromatica sia generalmente elevata, LG C3 potrebbe non essere la scelta ideale per gli utenti particolarmente esigenti in termini di precisione cromatica HDR.

Un altro aspetto che merita attenzione è il tempo di risposta dei pixel, estremamente rapido grazie alla tecnologia OLED. Questo si traduce in un ridotto motion blur, ma è importante notare che rimane comunque una leggera persistenza visiva, soprattutto nelle scene quasi nere. Ad ogni modo, il TV offre una funzione di inserimento di frame neri (BFI) che può mitigare questo effetto, anche se riduce la luminosità percepita del TV.

Da un punto di vista del gaming, LG C3 si comporta in maniera ottima, sebbene con alcune pecche. In modalità Game Mode il TV presenta una luminosità leggermente inferiore rispetto ad altre modalità, sebbene sia comunque sufficiente per garantire un'esperienza di gioco HDR piacevole. Supporta FreeSync, G-Sync, VRR e ha un tempo di risposta dichiarato inferiore a 0,1ms.

Infine, è importante menzionare la presenza di stuttering con contenuti a bassa frequenza di frame, dovuti alla rapidità di risposta dei pixel. Questo fenomeno è particolarmente evidente in scene di panning lento nei film, sebbene possa variare da individuo a individuo. Il BFI e la funzione di interpolazione dei movimenti possono contribuire a ridurre questo effetto, ma entrambi presentano dei compromessi che vanno considerati. È una cosa che ho notato per la prima volta con LG C3, dato che questo è il primo televisore OLED che utilizzo in modo intensivo.

Con una soundbar è tutto migliore

Sebbene l'LG C3 OLED eccella nel campo dell'immersione visiva, le sue prestazioni audio lasciano un po' a desiderare. Nonostante il volume e la presenza spaziale siano lodevoli, gli altoparlanti integrati non riescono a offrire un'esperienza audio davvero accattivante. L'implementazione di AI Sound Pro, pur essendo promettente in teoria, non è all'altezza nella pratica, producendo spesso paesaggi sonori distorti o artificiali. Per sfruttare appieno il potenziale delle capacità audio del C3, si consiglia di investire in una soundbar di alta qualità, come la LG SC9S che il produttore ci ha fatto avere per la migliore integrazione possibile con il suo televisore.

Una volta impostata la funzionalità WoW Orchestra, che permette di sfruttare gli speaker dal televisore in armonia con soundbar e subwoofer, l'esperienza di immersione è migliorata decisamente!

Sistema operativo e telecomando

Il sistema operativo webOS di LG è una componente essenziale di LG C3, offrendo una navigazione intuitiva e un facile accesso a una vasta gamma di servizi e applicazioni di streaming. Tuttavia, per gli utenti che preferiscono dispositivi esterni da usare come hub completo per l'intrattenimento, l'importanza di webOS potrebbe essere minore.

L'interfaccia è veloce e user-friendly, supporta inoltre i profili utente che consentendo una personalizzazione della home page per diversi utilizzatori. Purtroppo, come accade spesso con le smart TV, sono presenti annunci pubblicitari all'interno dell'interfaccia, e non è possibile disattivarli completamente. Le impostazioni relative alle pubblicità sulla home e alle raccomandazioni di contenuti, presenti nel menu delle impostazioni, possono rimuovere alcuni annunci, ma non è possibile eliminare quelli presenti nella pagina delle app.

Il telecomando Magic Remote utilizzato con LG C3 è lo stesso già visto sui modelli LG C1 e LG C2. Questo telecomando offre la possibilità di utilizzare un puntatore stile Nintendo Wii, se si preferisce navigare nei menu in questo modo anziché utilizzare i pulsanti tradizionali. Inoltre, sono presenti microfoni sulla TV e sul telecomando, consentendo il controllo vocale. I comandi vocali di LG C3 non sono all'altezza di quelli presenti sul LG C2; alcune funzionalità, come il cambio della retroilluminazione o l'apertura di applicazioni specifiche, non sono disponibili (o non hanno funzionato nel mio caso). Fortunatamente, è ancora possibile chiedere di aprire applicazioni e fare ricerche all'interno delle stesse tramite comando vocale ed è possibile installare l'app di Alexa per una migliore integrazione nella smart home.

LG C3 mi ha convinto?

Soddisfatto della mia scelta e piacevolmente colpito dalla qualità di questo TV, molto probabilmente aspetterò un po' che questo preciso modello cali di prezzo per poter rientrare nel budget che mi sono prefissato. In alternativa, se mai deciderò di non poter aspettare oltre e di aumentare il budget, a quel punto avrà più senso optare per il modello di ultima generazione che promette un'esperienza complessiva ancora migliore.

Per i consumatori in cerca di opzioni alternative, il Samsung S95C offre un display QD-OLED più luminoso, adatto a coloro che danno priorità alla visibilità in ambienti ben illuminati. In alternativa, il Sony A80L rappresenta un'alternativa interessante, grazie alla sua qualità audio superiore e all'elaborazione altrettanto intelligente delle immagini. In definitiva, la scelta tra questi formidabili contendenti dipende dalle preferenze e dalle priorità individuali, poiché ognuno di essi offre una miscela unica di funzioni e prestazioni.