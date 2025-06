Il roborock QV 35A è disponibile su Amazon con uno sconto del 21%, passando da 599€ a 474€. Questo robot aspirapolvere vi conquisterà con la sua aspirazione HyperForce da 8.000 Pa e la stazione tutto-in-uno che svuota automaticamente la polvere e lava i panni. Il sistema anti-groviglio certificato SGS garantisce zero inceppamenti di capelli, mentre la navigazione LiDAR crea mappe precise per una pulizia efficiente su più livelli.

Il roborock QV 35A rappresenta l'evoluzione della pulizia domestica automatizzata, combinando una potente aspirazione da 8000Pa con un sistema di lavaggio intelligente. Dotato di navigazione LiDAR PreciSense per mappatura precisa e tecnologia Reactive Tech per evitare ostacoli, questo robot gestisce autonomamente ogni superficie della casa. La stazione multifunzione autosvuotante con serbatoio da 2,7L garantisce 7 settimane di autonomia. Con uno sconto di 125 Euro rispetto al prezzo originale di 599€, il roborock QV 35A a soli 474€ rappresenta un investimento eccellente per chi cerca una soluzione completa di pulizia. La combinazione di aspirazione potente, sistema antigroviglio certificato SGS e controllo via app lo rende ideale per famiglie con animali domestici. Vi consigliamo questo acquisto per la sua tecnologia avanzata e l'eccezionale rapporto qualità-prezzo in questa offerta limitata.

