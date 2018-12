LG, tre nuove soundbar con Dolby Atmos e Google Assistant integrato

Si chiamano SL10YG, SL9YG e SL8YG e sono le ultime soundbar dell’azienda sudcoreana, presentate a pochi giorni del CES di Las Vegas e realizzate in collaborazione con Meridian Audio. Tutti e tre i modelli sono compatibili con Dolby Atmos e integrano Google Assistant, che permette di avere accesso a funzionalità avanzate.

Per esempio si possono controllare le soundbar direttamente con la voce, gestendo i volumi, chiedendo quale sia la traccia in riproduzione, o di riprodurre la propria playlist preferita. L’assistente vocale di Google permette inoltre di rendere la Soundbar uno smart speaker, esattamente come il Google Home o Google Home Mini, consentendo così di controllare eventuali dispositivi connessi presenti a casa.

Dal punto di vista del design LG ha adottato uno stile piuttosto minimale, con dettagli in metallo e forme regolari che ben si adattano a qualsiasi tipo di arredamento. Il modello SL9YG, integra al suo interno un giroscopio che, a detta dell’azienda, permetterebbe alla SoundBar di capire il suo orientamento nello spazio per poter così meglio adattare la riproduzione e l’equalizzazione.

Non sono stati ancora comunicati dettagli in merito a disponibilità e prezzi, ma restiamo fiduciosi che verranno svelati al CES 2019, primo evento dove verranno mostrati questi e tanti altri nuovi prodotti.