Negli ultimi anni l’intelligenza artificiale ha compiuto passi da gigante: quello che un tempo richiedeva decenni di progresso tecnologico oggi avviene in pochi mesi. Se un solo anno di sviluppo può sembrare un balzo di un secolo, ci si chiede con timore cosa potrà succedere tra due, cinque o dieci anni. Già oggi i chatbot di customer care gestiscono l’80 % delle interazioni di primo livello, mentre algoritmi di analisi dati completano in poche ore processi che fino a pochi anni fa occupavano interi team per settimane. Le traduzioni automatiche hanno raggiunto una qualità tale da essere adottate da giganti come Alibaba e Netflix, e piattaforme di generazione creativa quali DALL-E e Stable Diffusion producono immagini professionali a partire da semplici descrizioni testuali.

Il lavoro creativo non è immune: Jasper e Copy.ai scrivono articoli e copy pubblicitari, Amper Music compone colonne sonore, e strumenti di video editing basati su IA come Runway ML azzerano ore di montaggio tecnico. In questo contesto, la domanda “Quando toccherà a me?” non è retorica: ogni professione, dal grafico all’avvocato, è messa in discussione dalla capacità delle macchine di apprendere e adattarsi a compiti complessi.

Che cos'è la “Disoccupazione Tecnologica”?

Le mansioni ripetitive rappresentano la prima linea della trasformazione. Assistenti virtuali pianificano appuntamenti e trascrivono riunioni con precisione superiore al 95 %, mentre soluzioni di data entry e contabilità automatizzata riducono drasticamente il bisogno di personale umano. L’automazione si spinge però ben oltre: i chatbot di supporto riconoscono intenzioni degli utenti e risolvono problemi tecnici, mentre copywriter e designer vedono i loro strumenti tradizionali affiancati da sistemi generativi che ottimizzano testi e layout in base ai dati di engagement. Anche i programmatori, artefici dell’innovazione, vedono CodeWhisperer e GitHub Copilot genera­re interi blocchi di codice funzionante.

Secondo studi accademici, fino al 47% dei lavori negli Stati Uniti è ad alto rischio di automazione nei prossimi vent’anni, e fino a 800 milioni di lavoratori a livello globale dovranno reinventarsi entro il 2030. Diversamente dalle rivoluzioni industriali del passato, questa ondata non colpisce solo mestieri manuali ma invade ambiti cognitivi, creativi e specialistici.

Il mantra “i lavori cambiano, non spariscono” trova oggi una resistenza inattesa. La velocità esponenziale dell’IA rende obsoleta ogni nuova competenza nel giro di pochi anni, mentre la plasticità cerebrale diminuisce con l’età, complicando l’apprendimento di tecnologie avanzate per chi supera i 45 anni. Le barriere economiche pesano altrettanto: corsi di formazione specialistica richiedono mesi di studio a tempo pieno e ingenti investimenti, un lusso non alla portata di chi ha già perso il lavoro. A questo si aggiungono esigenze di mobilità geografica verso hub tecnologici, con costi emotivi e logistici elevati per chi proviene da aree periferiche. L’effetto paradossale è un inseguimento continuo in cui la riqualificazione rischia di restare sempre un passo indietro rispetto all’automazione.

Il reddito universale è la soluzione?

In questo scenario, il reddito universale di base (UBI) torna alla ribalta come strumento di mitigazione. Nella sua forma più pura, un assegno mensile incondizionato, erogato a tutti i cittadini senza requisiti di reddito o di comportamento, garantirebbe sicurezza economica e libertà di reinventarsi. Diversamente dai tradizionali sussidi condizionati, l’UBI unisce universalità, periodicità e individualità, e si fonda sull’idea che i benefici dell’automazione debbano essere condivisi dalla collettività. Elon Musk, Sam Altman e l’economista Yanis Varoufakis hanno proposto il concetto di “dividendo tecnologico”, secondo cui una quota dei profitti generati dall’automazione dovrebbe alimentare un fondo pubblico per finanziare il reddito universale, riconoscendo il contributo collettivo di conoscenze e dati che alimentano i grandi algoritmi.

Nel mondo esistono già test controllati di UBI. In Finlandia, nel biennio 2017-2018, 2.000 disoccupati hanno ricevuto 560 euro mensili senza vincoli: i beneficiari non hanno ridotto la ricerca di lavoro e hanno mostrato un calo del 17% dello stress e un aumento del 22% della fiducia nelle istituzioni. In Spagna, un programma ibrido condizionato ha ridotto del 26% la povertà estrema ma ha sofferto di burocrazia eccessiva, mentre a Stockton, in California, 125 residenti hanno ricevuto 500 dollari mensili, spendendo prevalentemente in generi di prima necessità e migliorando l’occupazione a tempo pieno dal 28% al 40%. In Kenya, l’esperimento di GiveDirectly su 20.000 persone ha dimostrato un moltiplicatore economico di 2,60 dollari di attività locale per ogni dollaro distribuito, sfatando il mito dell’inflazione immediata.

Ma i dubbi restano

Non mancano però le perplessità. Un UBI italiano da 1.000 euro al mese costerebbe 500 miliardi di euro annui, oltre il 20% del Pil, richiedendo riforme fiscali radicali e possibili aumenti di pressione tributaria. La tassazione delle fasce più alte o delle aziende rischierebbe di ridurre competitività e investimenti. Il timore inflazionistico è concreto: fino al 40% del valore del sussidio potrebbe essere eroso dall’aumento dei prezzi di beni essenziali. Sul mercato del lavoro, un reddito garantito permanente potrebbe indurre una parte della forza lavoro a rinunciare a occupazioni meno remunerative, aggravando carenze in settori chiave come assistenza e ristorazione. Sul piano politico, la sostenibilità di un programma di questo tipo richiede un consenso sociale duraturo, difficilmente ottenibile in contesti di forte polarizzazione.

Oltre all’impatto economico, un reddito universale ridisegnerebbe il tessuto sociale. Il lavoro di cura familiare o il volontariato potrebbero finalmente essere valorizzati, mentre creativi e artisti avrebbero maggiore libertà di espressione. La sicurezza economica favorirebbe la pianificazione a lungo termine, contribuendo a invertire trend di calo demografico e deterioramento dei legami sociali. Un’istanza di equità di genere emergerebbe riconoscendo il valore economico del lavoro non retribuito svolto dalle donne. D’altra parte, c’è il rischio di un’eccessiva dipendenza dallo Stato, con il pericolo che i cittadini diventino meri beneficiari passivi e perdano potere di pressione politica.

Prospettive e scenari futuri

La velocità di evoluzione dell’IA spinge verso tre scenari principali. Il primo, ottimistico, vede l’IA come strumento di potenziamento umano, con l’UBI a supporto delle transizioni professionali. Il secondo prospetta un mercato duale tra élite high-tech e lavoratori a bassa retribuzione, in cui il reddito minimo diventa salvagente contro la povertà. Il terzo, più radicale, immagina un’Intelligenza Artificiale Generale capace di automatizzare quasi ogni attività, rendendo il lavoro umano l’eccezione e il reddito universale una necessità strutturale.

Come ammoniva Stephen Hawking, l’esito dipenderà dalla distribuzione della ricchezza prodotta dalle macchine: un’opportunità storica per una vita di abbondanza condivisa, oppure l’inizio di disuguaglianze senza precedenti. La sfida per le società occidentali sarà quindi gestire con lungimiranza questa transizione, affinché la rivoluzione digitale non diventi una trappola di esclusione ma un volano di inclusione e progresso comune.