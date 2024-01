Oclean W10, il filo interdentale senza fili | Test & Recensione

Oclean W10 è un “filo interdentale senza fili”, come viene descritto su Amazon. Probabilmente il nome corretto è “idropulsore dentale”, ma la colorita descrizione dello shop rende molto l’idea dello scopo di Oclean W10, cioè offrire una pulizia tra i denti, proprio come il filo interdentale, senza che tuttavia ci sia il filo. Un getto d’acqua, molto sottile e elevata pressione, viene creato dai beccucci e ci permette di raggiungere lo spazio interdentale per una migliore pulizia.

Nella confezione troverete, oltre all’idropulsore, anche 4 beccucci: uno standard per la pulizia quotidiana, uno per tasche paradontali, uno per apparecchi ortodontici e un raschiatore per la lingua, oltre a un cavo di ricarica USB-C. Leggendo alcune specifiche tecniche notiamo che la capacità del serbatoio dell’acqua è di 200ml, che la batteria dura circa 30 giorni per un uso due volte al giorno, la ricarica completa impiega 4 ore e offre cinque modalità di pulizia.

Immagine 1 di 2

Immagine 2 di 2

Vediamo più nello specifico l’esperienza d’uso. Dopo averlo ricaricato per usarlo dovrete unicamente installare il beccuccio, a pressione, e riempire il serbatoio con l’acqua del rubinetto. Il beccuccio standard è anche quello più classico, con un singolo piccolo foro che imprime la massima velocità al getto d’acqua; il beccuccio per la pulizia paradontale finisce con un piccolo tubo in gomma per adattarsi meglio alle forme; il beccuccio ortodontico ha una piccola spazzola all’estremità per la rimozione di detriti incastrati e il raschiatore per la pulizia della lingua sembra un piccolo cucchiaio.

Il serbatoio si riempie attraverso una fessura posta in cima, accanto al beccuccio. È sconsigliato l’uso di qualsiasi liquido all’infuori dell’acqua ed è “tollerato” il colluttorio, se mischiato con l’acqua.

Come specificato le modalità di pulizia sono cinque: potente, standard, sensibile, impulso e una quinta modalità a “sparo”, non sapremmo come altro tradurla in italiano . Le prime tre modalità variano la pressione da estremamente intensa a leggera. La modalità a impulsi sembra essere un livello sotto la modalità sensibile, dove il flusso si ripete in un modello pulsato. La modalità “sparo” fornisce un impulso del flusso standard ogni volta che si preme il pulsante di accensione.

Infilate il beccuccio in bocca e attivate l’idropulsore puntando il getto tra le fessure dei denti e sulle gengive. Se vorrete una pausa, basterà cliccare sul pulsante di accensione. Vi verrà indicata la quantità d’acqua restante nel serbatoio con una pausa di circa un secondo a 3/4, metà e un quarto della capacità. Un intero serbatoio verrà svuotato in circa 60 secondi, quindi non dovrete soffermarvi troppo su singole zone se vorrete effettuare una pulizia completa con una singola ricarica d’acqua. Nonostante le dimensioni il W10 si maneggia bene e si orienta facilmente.

Durante la prima prova la potenza del getto è stata tale da farmi sanguinare le gengive, per poi scoprire che è un “effetto collaterale” comune, che tuttavia dovrebbe sparire entro un paio di settimane. Nel caso in cui abbiate gengive molto sensibili è consigliabile evitare le modalità più potenti, per poi aumentare con il tempo e l’abitudine. Non è da escludere che abbiate gengive talmente sensibili da non sopportare una tale pressione; se il sanguinamento si protrae oltre i 10 giorni d’uso, probabilmente fareste meglio a interrompere l’uso e contattare il vostro dentista per indagare la presenza di qualche problema più specifico.

La manutenzione dopo l’uso è minima poiché basterà svuotare e sciacquare serbatoio e beccucci, e asciugare le aree esposte.

La nostra prova d’uso, durata circa un mese, è stata positiva. Inizialmente, se non si è abituati, è necessario prenderci la mano sia per capire bene come raggiungere ogni zona che necessita la pulizia, sia per farvi bastare i 60 secondi di autonomia del serbatoio così da non allungare troppo il tempo dedicato alla pulizia dentale. Il W10 non sostituisce lo spazzolino, ma il filo interdentale, quindi dovrete aggiungere anche i due minuti consigliati di spazzolamento dei denti. Rispetto a un filo interdentale l’idropulsore è più semplice da usare, anche se più impegnativo, e soprattutto permette di raggiungere spazi interdentali impossibili da raggiungere con il classico filo. Ovviamente se indossate apparecchi ortodontici il W10 velocizza e amplifica molto la qualità della pulizia.