I Funko Pop dei Fantastici Quattro sono finalmente disponibili in preordine, pronti a conquistare le collezioni dei fan Marvel di tutto il mondo. Questa nuova linea, ispirata al film "Fantastici Quattro: Gli Inizi" in uscita al 23 luglio, presenta i membri iconici del team: Mister Fantastic, Invisible Woman con Franklin, Human Torch, The Thing e Silver Surfer, oltre a un'imponente figura di Galactus. E per i collezionisti più esigenti, è disponibile anche un'esclusiva versione di The Thing con impermeabile. Non perdere questa occasione: i preordini sono aperti e la disponibilità potrebbe esaurirsi rapidamente.

Invisible Woman e Franklin

Mr. Fantastic

The Thing

The Thing (Trench Coat)

Human Torch

Silver Surfer