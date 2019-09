OnePlus TV, Amazon India ne svela tutte le caratteristiche

L'esordio di OnePlus TV è ormai vicino: su Amazon india infatti è apparsa una pagina dedicata che ne svela tutte le caratteristiche. Il dispositivo comunque non è destinato a restare solo nel subcontinente asiatico, ma arriverà anche in Europa.

Se siete interessati a OnePlus TV da oggi potete conoscerne tutte le caratteristiche, visto che su Amazon India ha fatto la sua comparsa una pagina interamente dedicata proprio al nuovo prodotto. La sua presenza sul portale indiano del sito di e-commerce però è importante soprattutto perché ci dice che l’esordio è ormai prossimo. Come forse saprete infatti inizialmente la vendita è prevista inizialmente proprio nel subcontinente indiano, ma non il prodotto sbarcherà in seguito anche in Stati Uniti, Cina ed Europa.

Le caratteristiche, in parte già anticipate nei mesi scorse da molte indiscrezioni e, spesso, dallo stesso CEO Pete Lau, sono notevoli e fanno ben sperare. Del resto lo stesso CEO aveva indicato Samsung e Sony come diretti competitor, una sfida che richiede caratteristiche tecniche di spicco per essere vinta. Troviamo dunque un display QLED prodotto proprio da Samsung, con diagonale di 55 pollici e risoluzione 4K, sistema audio con 8 speaker da 50 W e supporto alle tecnologie Dolby Vision e Dolby Atmos.

OnePlus ha scelto poi come cuore della sua TV un SoC Mediatek MT5670, con clock a 1,5 GHz e GPU ARM Mali G51, una soluzione che ha esordito in realtà nel 2016 ma che attraverso diverse revisioni, siamo alla versione MP6, è in grado di gestire anche i flussi di immagini 4K. Il sistema inoltre potrà contare su 2 GB di RAM e, soprattutto, su una versione fortemente personalizzata del sistema operativo Android 9 Pie che, nelle parole dello stesso Lau, dovrebbe garantire fluidità di utilizzo e caratteristiche superiori alla concorrenza. La collaborazione con Google inoltre dovrebbe garantire anche tre anni di aggiornamenti software.

L’unico dettaglio mancante, al momento, è ovviamente il prezzo di questo interessante prodotto che ad ottobre dovrebbe raggiungere anche il nostro mercato.