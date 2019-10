Oral-B in sconto su Amazon: arriva la Oral-B Week

Arriva su Amazon la Oral-B Week, una settimana di sconti dedicata alla cura dell'igiene dentale a marchio Oral-B. I prodotti sono moltissimi, ed in sconto c'è anche la gamma Genius!

Arriva su Amazon la Oral-B Week, una settimana di sconti dedicata alla cura dell’igiene dentale a marchio Oral-B. I prodotti sono moltissimi e c’è tutto quello che vi occorre per una corretta pulizia dei denti, grazie ai dispositivi della linea Genius, probabilmente i migliori dell’attuale proposta del marchio americano. Particolarmente interessante è la promozione su Oral-B Genius X 2000N, ovvero il top di gamma del mercato, dotato addirittura di intelligenza artificiale. Dotato di ben 6 modalità di pulizia, e di una performante batteria al litio (ben 2 settimane di utilizzo con 1 ricarica completa), l’Oral-B Genius X 20000N è in grado di riconoscere e analizzare lo spazzolamento dei denti, garantendo una pulizia migliore giorno dopo giorno. Un prodotto eccezionale, dunque, in sconto fino alla fine della giornata di oggi a soli 159,99€ in virtù dei canonici 299,00€, e disponibile anche in edizione “Luxe”.

Spazzolini elettrici Oral-B

Accessori

