RAI 4K, programmazione permanente per il canale satellitare gratuito di Tivùsat

RAI 4K, trasmesso gratuitamente dalla piattaforma satellitare Tivùsat sul canale 210, rafforza la sua programmazione, andando oltre la consueta messa onda in simulcast di alcune delle migliori produzioni Rai: dalla fiction agli eventi sportivi, fino ai grandi speciali.

Il canale sperimentale RAI 4K, disponibile al tasto 210 della piattaforma satellitare gratuita Tivùsat, diventa permanente, con una programmazione che copre l’intera giornata. Uno slot di oltre dodici ore che viene ripetuto ciclicamente e che comprende grandi eventi sportivi, fiction e programmi di punta targati Rai a partite dagli appuntamenti con il celebre conduttore Alberto Angela, come Quella notte sulla luna, che sabato scorso ha offerto un’emozionante racconto dello storico allunaggio del 1969 in altissima definizione.

Una ricca offerta quella proposta da Rai 4K, destinata ad arricchirsi sempre di più nei prossimi mesi, che già vede la presenza di opere liriche, documentari relativi alle regioni italiane e programmi di cultura, con il contributo di Rai Com e delle Sedi Regionali Rai.

“Siamo orgogliosi di aver supportato Rai 4K fin dalla sua nascita nel 2016”, ha affermato Renato Farina di Eutelsat. “Oggi celebriamo uno storico traguardo della televisione italiana raggiunto sul nostro satellite HOTBIRD nel quadro di un’iniziativa condotta in strettissima collaborazione con Rai e Tivùsat”.

Il risultato rappresenta un successo per il settore del broadcasting italiano non solo per le risorse di Eutelsat in orbita, ma soprattutto per le competenze di tutto il team sul fronte della gestione dell’infrastruttura terrestre. Il varo di Rai 4K in versione permanente conferma ancora una volta la necessità del satellite per assicurare la corretta trasmissione delle immagini televisive in altissima qualità. Un parametro molto importante per le media company intenzionate a puntare sull’innovazione per rilanciare il proprio business e mantenere vivo il rapporto con la propria audience.