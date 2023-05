Il Sony A80L è un televisore di ottima qualità, con immagini di altissimo livello, un software maturo e un audio valido. Sebbene sia leggermente meno luminoso e con un audio meno sorprendente rispetto ai modelli di punta, il compromesso può valere la pena considerando il prezzo inferiore.

Il costo del Sony A80L è un punto delicato, con un prezzo di 2.300 euro per la versione da 55 pollici. È un importo significativo che rappresenta un aumento del 30% rispetto al modello del 2021, e del 15% rispetto al 2022. Tuttavia, il modello del 2023 non offre necessariamente un miglioramento del 30% rispetto a due anni fa, quanto a qualità. Il prezzo potrebbe essere considerato troppo alto in questo momento.

Complessivamente, il Sony A80L è un ottimo televisore che offre un’esperienza visiva straordinaria, un software completo e un audio adeguato. Tuttavia, il prezzo potrebbe risultare troppo elevato al momento dell’acquisto, quindi valutare attentamente le proprie esigenze e preferenze prima di prendere una decisione.

Sony Bravia A80L

Prezzo

Al momento, il Sony A80L è disponibile solo per la prenotazione diretta sul sito Sony. Di seguito sono riportati i prezzi di riferimento:

– 55 pollici: €2.299

– 65 pollici: €3.099

Si prevede anche la disponibilità delle varianti da 77 e 83 pollici, ma Sony non ha ancora comunicato i prezzi ufficiali.

A confronto, il modello di punta Samsung S95C costa €2.599 (55 pollici), una differenza minima considerando che, almeno sulla carta, il prodotto Samsung offre di più. Il modello LG C3, che teoricamente è superiore all’A80L, costa €2.199, ovvero €100 in meno rispetto all’A80L.

Guardando all’interno della gamma Sony e considerando i modelli del 2023, è interessante notare che aggiungendo €500 si può optare per l’incredibile A95L, una scelta che sicuramente vale la pena considerare.

In ogni caso, è importante notare che tutti i produttori hanno aumentato i prezzi, quindi non è un problema limitato solo a Sony – solo che Sony in genere già costava più degli altri, e quindi forse si nota un po’ di più.

Come sempre, è possibile trovare alternative a un prezzo più ragionevole guardando i modelli dell’anno precedente. Non consiglierei quelli del 2021, ma se si riesce a trovare un A80J intorno ai mille euro (e si trova), sicuramente può valerne la pena.

Per giustificare un prezzo così elevato, Sony può sicuramente vantare qualità dell’immagine, sistema audio, dissipazione, buona luminosità massima. Ma basterà?

Design

Il Sony A80L è molto simile all’A80K che sostituisce. È un buon televisore, ma il design minimalista forse ha bisogno di una rinfrescata, dopo tre anni. Il dispositivo è appena più spesso di rivali come l’LG C3, probabilmente per far posto agli attuatori del sistema audio e forse un sistema di dissipazione più potente.

L’A80L è dotato di piedini che possono essere posizionati ad angolo verso l’esterno o verso l’interno. Utilizzando i distanziatori in dotazione, è possibile tenere il TV sollevato, in modo da poter collocare una soundbar.

Sony, purtroppo, insiste nella sua politica di inserire solo due prese HDMI 2.1. Questo è sufficiente per la maggior parte delle persone, ma non per i giocatori più esigenti.

Sony include nella confezione gli stessi due telecomandi dell’anno scorso. Quello standard è orribile, brutto da vedere e da maneggiare, ma presenta i classici numeretti. Il secondo telecomando ha un design più elegante ed ergonomico, pur sempre in plastica, con ben sei pulsanti speciali dedicati ad altrettante applicazioni. Due di questi sono per le applicazioni Sony, Bravia Core e Crunchyroll.

Il telecomando utilizza due batterie AAA e non è retroilluminato.

Sony Bravia A80L

Qualità dell’immagine

La qualità dell’immagine del Sony A80L è eccezionale, soprattutto quando si tratta di contenuti 4K/HDR e in particolare con Dolby Vision. Attivando la modalità Cinema o Custom, si ottiene un bilanciamento straordinario senza dover fare molte regolazioni.

È uno dei grandi vantaggi dei prodotti Sony: non è necessaria molta configurazione o calibrazione avanzata, con televisori che sono già ben configurati al primo avvio. Offrono una grande qualità dell’immagine, con il valore aggiunto che non serve essere degli esperti per averla. Ed è una cosa che si vede a occhio nudo, qualunque sia il vostro livello di esperienza.

L’elaborazione del movimento è impeccabile, senza artefatti o distorsioni in qualsiasi situazione. Anche nella Modalità Standard non si riscontrano problemi, a differenza di altri TV di fascia alta. Sony evita anche l’indesiderato “effetto soap opera”, che si verifica quando il software altera le immagini per simulare un movimento fluido, finendo per avere visi troppo levigati. I movimenti sul Sony A80L sono naturali e fluidi, mantenendo al contempo la bellezza delle immagini.

La resa delle aree scure è ottima: il software Sony le illumina in modo adeguato, consentendo di vedere i dettagli senza appiattire la scena. Sony evita il rischio di avere un nero troppo intenso a scapito dei dettagli.

Quando si tratta di contenuti più vecchi, fino a 1080p e in SDR, Sony si conferma come punto di riferimento per l’upscaling e gli algoritmi di miglioramento dell’immagine. In questi casi, la modalità Standard è consigliabile perché riesce a migliorare notevolmente la qualità dei contenuti meno recenti. Tuttavia, potrebbe essere necessario apportare alcune regolazioni nelle impostazioni per ottenere il risultato ideale. In generale, il risultato è sempre spettacolare.

Software

Il Sony A80L usa ancora il processore XR, ormai al suo terzo anno di età. Il software invece migliora con alcune nuove funzioni, come per esempio XR Clear Image: è una forma più intelligente di upscaling che comprende il tipo e la qualità dei contenuti e applica l’elaborazione di conseguenza, in modo che le immagini siano più vicine al 4K nativo.

Il sistema operativo è un’altra conferma, con Google TV. Offre molte applicazioni, più di WebOS (LG) o Tizen (Samsung). Avrete anche accesso all’app Sony Bravia Core, che offre 10 crediti gratuiti per acquistare film e un anno o due (a seconda del modello) di abbonamento. Purtroppo non è possibile ricaricare i crediti o estendere l’abbonamento, almeno in Italia.

Sony Bravia A80L

Sony supporta Dolby Vision, HDR10 e HLG, ma non HDR10+ manca dall’elenco – ma è un formato sempre meno diffuso. Quest’anno anche sui Sony abbiamo un menu rapido dedicato al gaming, con opzioni per ridurre la sfocatura del movimento, regolare la profondità del nero e i dettagli e aggiungere un mirino al centro dello schermo.

Per quanto riguarda le opzioni di personalizzazione, Sony si conferma una delle migliori in questo senso. I televisori di questo marchio offrono davvero molte opzioni per regolare l’immagine e il suono, compresi strumenti di calibrazione professionali. Non si può chiedere di meglio.

Audio

Il Sony A80L, come gli altri OLED di Sony, utilizza il sistema Acoustic Surface Audio, che sfrutta gli attuatori per far vibrare lo schermo anziché i tradizionali altoparlanti. Nei modelli precedenti, abbiamo sempre apprezzato la qualità audio, specialmente grazie al fatto che il suono proviene direttamente dallo schermo, migliorando così l’esperienza complessiva.

Tuttavia, “buona” non significa eccezionale: il Sony A80L offre un audio decente, con un volume massimo adeguato e un suono pulito, ma non è qualcosa da festeggiare. Coloro che desiderano un audio di qualità superiore dovranno comunque considerare l’acquisto di una soundbar di buona qualità, evitando quelle economiche in quanto apporterebbero poche migliorie rispetto all’audio del televisore.

In particolare, l’A80L pecca un po’ di bassi, ma a parte questo il suono è generalmente ben bilanciato. La modalità Cinema offre un audio molto piacevole, mentre la modalità Dialogo eccelle nei momenti in cui non si può alzare troppo il volume o in film in cui la voce non è ben accentuata.

Senza dubbio, il Sony A80L non può competere con i modelli di fascia superiore in termini di qualità audio, ma per essere un OLED che non appartiene alla fascia top di gamma, offre comunque un’esperienza sonora molto buona. È sicuramente un prodotto da prendere in considerazione, anche se non si possiede una soundbar e non si desidera acquistarne una.

Conclusioni

Il Sony A80L è un ottimo televisore con una qualità dell’immagine eccezionale, un software maturo e un audio decente. Se confrontato con i modelli di fascia superiore, può presentare una luminosità leggermente inferiore e un audio meno impressionante, ma considerando il prezzo più basso può essere un compromesso accettabile.

Sony Bravia A80L

Tuttavia, il prezzo rimane un aspetto delicato: il Sony A80L ha un costo di 2.300 euro nella versione da 55 pollici, un importo considerevolmente alto che rappresenta un aumento del 30% rispetto al modello del 2021. Tuttavia, il modello del 2023 non è necessariamente “il 30% migliore” rispetto a quello di due anni fa, o il 15% rispetto al 2022. Anzi, le somiglianze sono più delle differenze.

Il prezzo è probabilmente troppo alto, almeno in questo momento.

Se cercate soprattutto una qualità dell’immagine che sia la migliore possibile, se vi piace Google TV o se avete già una soundbar, il Sony A80L è sicuramente un televisore che si può prendere in considerazione.

Non è un prodotto consigliabile se ci tenete a fare un buon affare: in tal caso meglio guardare al modello 2022, oppure aspettare qualche mese e vedere se questo A80L scende di prezzo. Oppure vi prendete il modello 2021 che in questo momento costa meno della metà rispetto a questo nuovo.

Non è consigliabile nemmeno a chi cerca un televisore con una luminosità massima molto alta, o a chi vuole un prodotto con un audio integrato di qualità superiore.