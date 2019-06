TIM 5G fino a 2 Gbps in download: l’offerta Advance 5G parte da 29,99 euro al mese

TIM oggi ha lanciato i primi servizi 5G a Torino e Roma con un offerta di abbonamenti correlata: TIM Advance 4.5G, Advance 5G e Advance 5G TOP.

TIM Advance 4.5G, Advance 5G e Advance 5G TOP sono le prime offerte consumer di TIM dedicate ai servizi 5G – ufficialmente attivi da oggi 24 giugno in alcune zone di Torino e Roma. La rete mobile di quinta generazione verrà progressivamente implementata in altre città, ma ci vorrà del tempo. L’alternativa in questo momento è solo Vodafone su Milano, Torino, Bologna e Napoli.

“Il Servizio 5G, in fase di attuazione, è disponibile solo in specifiche aree delle città raggiunte dal servizio. La navigazione in 5G necessita di dispositivi abilitati. Per conoscere l’elenco dei dispositivi e le città coperte vai qui“, si legge sul sito ufficiale.

Le offerte TIM Advance 4.5G e 5G richiedono un costo di attivazione rispettivamente di 15 euro e di 9 euro, mentre TIM Advance 5G TOP è attivabile gratuitamente. Inoltre è possibile passare a un’offerta TIM Advance oppure attivare la sola opzione 5G, per abilitare l’alta velocità, sulla propria offerta a 9,99 euro al mese.

TIM Advance 4.5G prevede, al prezzo di 19,99 al mese, minuti e SMS illimitati, 40 GB di traffico dati e una velocità in download fino a 700 Mbps, supporto a video HD/UHD e priorità di rete anche in movimento e in luoghi affollati. Lo smartphone 5G in abbinamento parte in promozione da 3 euro al mese.

TIM Advance 5G prevede, al prezzo di 29,99 al mese, minuti e SMS illimitati, 50 GB di traffico dati e una velocità in download fino a 2 Gbps, supporto a video HD/UHD, priorità di rete e i servizi Lo sai e ChiamaOra. Lo smartphone 5G in abbinamento parte in promozione da 3 euro al mese.

TIM Advance 5G Top prevede, al prezzo di 49,99 al mese, minuti e SMS illimitati, 100 GB di traffico dati e una velocità in download fino a 2 Gbps, supporto a video HD/UHD, priorità di rete, assistenza dedicata (numero 119) e i servizi Lo sai e ChiamaOra. Inoltre c’è TIMGames gratuito (fino al 31/12/2019) e per il roaming ulteriori 3GB di dati, 250 minuti e 250 SMS (sul roaming siamo in attesa di dettagli da TIM). Lo smartphone 5G in abbinamento parte in promozione da 0 euro al mese; insomma, in alcuni casi non si paga a seconda dei modelli.

Tutte le offerte sono valide in caso di addebito su carta di credito/conto corrente. TIM Advance 4.5G è disponibile anche su credito residuo con 20 GB al mese.

Al momento per TIM Advance 5G Top sono disponibili il Samsung Galaxy S10 5G a partire da 10 euro al mese (per 30 mesi), lo Xiaomi Mi Mix3 5G da zero euro e in futuro l’OPPO Reno 5G. Da ricordare però che in caso di recesso dalle offerte TIM Advance con smartphone incluso o di cessazione per inadempimento, è previsto il pagamento del saldo delle rate residue in unica soluzione e di un importo per cessazione anticipata.

“Per 1000 clienti che acquistano anche uno smartphone 5G entro il 31/12/2019 nei Negozi TIM aderenti, è previsto un TIM Gamepad in omaggio (leggi il regolamento)”, sottolinea TIM, specificando poi nel regolamento che si tratta di un’operazione a premi.