In Space Gate Odyssey i giocatori saranno al comando di compagnie spaziali in una corsa alla colonizzazione di nuovi pianeti. Il sistema di gioco moderno garantisce partite senza tempi morti, giocando praticamente in ogni turno. La ripetitività può spiazzare alla prima partita, se giocato come solitario di gruppo.

Cultura Pop

Alessandro Pabis

4 anni fa