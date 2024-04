Dopo quasi due anni dal primo annuncio, Proxima APS è finalmente riuscita a far vivere il mondo Cyberpunk che tanto desiderava con un Larp di tre giorni al Forte Ardietti (Ponti sul Mincio - MN). La scrittura dell'evento, del tutto curata dal team interno di Proxima, è stato supportata da noi di Hup per il compartimento tecnico, ristorazione e scenografie. Si è trattato quindi di uno sforzo condiviso per cercare di ottenere un evento unico nel suo genere.

Cultura Pop

Giacomo Sommella

2 anni fa