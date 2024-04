Annunciata in occasione del Ducati World Première 2020 e dopo averla vista alla fiera di EICMA 2019, la nuovissima Streetfighter V4 di casa Ducati probabilmente non sarà più da sola. Probabilmente la maxi naked della casa rossa potrebbe ricevere una sorellina più piccola, più domabile ma sempre altrettanto divertente e aggressiva come è l’indole delle Streetfighter.

Automotive

Giorgio Rivi

4 anni fa