Il secondo fumettogame della francese Makaka Edition, scelto da Raven per la pubblicazione italiana, è Hocus & Pocus: l’Esame dei Maestri Favolini, che si affianca a Captive. Se il precedete fumetto si rivolgeva chiaramente a un pubblico adulto, sia per i temi trattati sia per le illustrazioni, il target a cui Hocus & Pocus si rivolge è decisamente più giovane, ma non troppo: data la mole di testo presente, il pubblico consigliato è quello che va dalla terza elementare alla terza media.

Cultura Pop

Jonny Fontana

2 anni fa