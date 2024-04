Un inseguimento tra una banda di bikers e un camionista pazzo si trasforma in una danza macabra nel deserto del Nevada; fratello e sorella si addentrano in un campo di erba alta attirati dalle grida disperate di un bambino; una porticina conduce in un mondo dove gli echi delle fiabe si tingono di sangue. La paura ha tanti volti nei racconti di A tutto gas, firmati da Joe Hill: tredici storie ipnotiche e inquietanti che scavano nelle nostre fragilità nascoste, nei segreti che ci tormentano.

Matt Briar

3 anni fa