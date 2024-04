Paolo D'Angelo

La Canon EOS R6, insieme con la più potente e costosa EOS R5, è una delle due attesissime mirrorless presentate da Canon la scorsa estate. Dal punto di vista delle specifiche, Canon ha deciso di sacrificare la risoluzione della R6, fermandosi solamente a 20 MP, per contro la fotocamera offre prestazioni ISO eccellenti. Grazie a un parco ottiche molto vasto, all'introduzione di un nuovo stabilizzatore integrato e a un numero di funzionalità davvero soddisfacente si prefigge di far breccia nel cuore degli utenti che non sono troppo convinti di passare da una reflex a una mirrorless.