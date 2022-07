La gamma Alfa Romeo Tonale si arricchisce, e dopo essere arrivata sul mercato con le prime motorizzazioni mild-hybrid a benzina ora Alfa Romeo ha aperto gli ordini anche per la versione con motorizzazione diesel: si tratta di un motore da 1.6 litri di cilindrata e 130 cavalli di potenza, abbinato a una trasmissione automatica.

Alfa Romeo Tonale piace agli italiani, tanto che la compagnia ha affermato di aver già ricevuto 4500 ordini e conferma di aver già evaso i primi, consegnando le auto ai clienti in fervente attesa. L’arrivo a catalogo dei nuovi modelli diesel non farà che aumentare l’interesse nei confronti del SUV Tonale, specialmente nell’ambito delle flotte aziendali dove la sorella maggiore Stelvio, negli ultimi anni, ha letteralmente spopolato.

Come anticipavo, sotto al cofano della Tonale diesel si trova un motore da 1.6 litri in grado di erogare 130 cavalli e 320 Nm di coppia, in abbinamento al cambio automatico TCT a doppia frizione e 6 rapporti. Gli allestimenti previsti sono 3, con prezzo a partire da 35.500 euro (lo stesso prezzo di partenza dei modelli benzina): Super, Sprint e TI, con l’ultimo che porta il prezzo dell’auto a 40.500 euro.

Alfa Romeo Tonale può vantare tecnologie molto interessanti di serie su tutte le versioni, come l’Integrated Brake System (IBS), il Dynamic Torque Vectoring e un set di sospensioni intelligenti chiamate ‘Frequency Selective Damping‘, per migliorare il comportamento dell’auto in tutte le situazioni di utilizzo. Come già visto sul modello benzina, l’auto è dotata di un libretto personale in formato NFT: si tratta di un registro digitale che nessuno può modificare in alcun modo su cui vengono riportate le informazioni più importanti che riguardano l’auto, come i km percorsi, la manutenzione eseguita e persino i sinistri. Grazie a questo sistema si potranno evitare spiacevoli sorprese quando si decide di acquistare una Tonale di seconda mano.

Alfa Romeo Tonale parte da 35.500 euro e può essere acquistata anche online.