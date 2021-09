Audi dà il via alla collaborazione con Ken Block per la mobilità elettrica

Audi ha ufficializzato un accordo con Ken Block, noto pilota rally e rallycross diventato famoso grazie a video postati sui social in cui si mostra alla guida delle vetture, portandole al limite su percorsi che possiamo considerare particolarmente estremi.

Nonostante non ci siano dettagli sui progetti che la casa automobilistica tedesca ha in serbo, questi saranno inevitabilmente dedicati alla mobilità elettrica. Non a caso, Ken Block rappresenterà per il marchio Audi un grandissimo vantaggio per la strategia di elettrificazione. Durante la prima visita al quartier generale di Audi, Ken Bolck ha più volte ribadito il suo stretto legame con il marchio tedesco: L’Audi ha acceso la mia passione per il motorsport. Sono estremamente entusiasta di iniziare questo nuovo capitolo.

Durante la sua prima visita alla casa automobilistica, Block ha infatti provato alcuni iconici modelli da corsa e da rally e la nuova sportiva elettrica Audi RS e-tron GT.

L’Audi RS e-tron GT mi ha davvero sorpreso. Il design mostra grande attenzione ai dettagli e una finitura perfetta. L’esperienza di guida è incredibile: l’auto è incredibilmente veloce e si guida molto bene. Il baricentro è molto basso, quindi puoi cambiare direzione rapidamente.

Il pilota americano ritiene che il futuro sarà caratterizzato da una mobilità elettrica, sottolineando sia gli effetti positivi relativi alla riduzione delle emissioni di CO2 che le prestazioni offerte dai nuovi veicoli.

Vedo l’auto elettrica come un balzo in avanti per noi come società al fine di creare qualcosa che non solo possa ridurre le emissioni e, si spera, rendere il pianeta un posto migliore. Ma non solo: si tratta anche di prestazioni. Amo tutto ciò che mi fa andare più veloce. Le auto elettriche possono farlo. E per quanto riguarda il suono, ho dei bambini a cui non interessa. Pensano che il suono delle auto elettriche sia bello quanto il suono dei motori a combustione interna.

Nei prossimi mesi vedremo dunque come la casa automobilistica Audi vorrà sfruttare la nuova collaborazione con il pilota americano.