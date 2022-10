Audi R8 è arrivata alla fine di una breve ma gloriosa carriera: la supercar tedesca è stata in grado di far innamorare tanti appassionati pur essendo stata sul mercato solo dal 2006 ad oggi. Per celebrare l’uscita di scena della R8, Audi ha deciso di produrre 333 esemplari di un’edizione speciale a trazione posteriore, tutte spinte dall’amatissimo motore V10; inutile dire che una tiratura così limitata di un’auto così interessante è andata sold-out in questione di minuti a un prezzo per ora sconosciuto, ma che supererà tranquillamente i 200.000 €.

E dopo questa ultima R8? Il futuro è elettrico, Audi lo ha già ribadito a più riprese: il nuovo modello potrebbe chiamarsi Rnext, e anziché essere spinto da un V10 aspirato sarà spinto da un – anzi, sicuramente più di uno – motore elettrico in grado di togliere il fiato a chi si trova a bordo grazie alle sue accelerazioni repentine.

Per il momento nulla è stato deciso in via definitiva, nemmeno il nome Rnext: dovremo aspettare il 2023 per avere le prime informazioni ufficiali in merito alla nuova “R8 elettrica” e secondo alcuni insider al momento il team di sviluppo è in piena fase di brainstorming con Blume, CEO di Porsche e Volkswagen, che sta lasciando libero sfogo alla creatività e all’innovazione dei suoi ingegneri.

Il modello di business legato a quella che oggi è Audi R8 è destinato a cambiare radicalmente: Rnext, per ora chiamiamola così, non sarà più così strettamente legata a modelli Lamborghini come invece lo è stata la R8 con le Huracan e Gallardo, anche perché al momento Lamborghini non sembra disposta a diventare full electric.

Grazie alla grande esperienza che Audi ha già raccolto nel mondo della mobilità elettrica – basti pensare al suo ampio catalogo, o al fatto che hanno partecipato al Dakar Rally con un’auto elettrica – la nuova Rnext sarà senza dubbio un’auto rivoluzionaria: la scelta più semplice sarebbe quella di utilizzare la piattaforma che Porsche ha usato per la Taycan, magari sfruttandone già la seconda generazione, ma non è detto che Blume sia disposto a condividere la piattaforma. Staremo a vedere, i fan della R8 possono dormire sonni tranquilli sapendo che la supercar tedesca risorgerà dalle sue ceneri in una veste 100% elettrica ma non per questo meno esaltante.