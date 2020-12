Auto elettriche, a novembre BEV e PHEV con vendite da record

Il mercato automobilistico consolida la sua ripresa grazie alle vendite che rimbalzano ai livelli dello scorso anno. Conseguentemente, la strada verso l’elettrificazione riesce ad ottenere tendenze di decisiva crescita in Italia e in tutta Europa. Il mese di novembre ha registrato numeri pari a 9.722 auto elettriche vendute, rispetto alle 2.892 unità del mese di ottobre.

Dato più alto del 2020

Parliamo sin qui del dato più alto nel contesto di mercato generale dell’auto: con riferimento al report Analisi di Mercato riportato da Motus-E, il mercato delle auto elettriche, includendo sia BEV che PHEV, evidenzia un incremento che raggiunge il 7% della quota di mercato nel mese di novembre, ed un 3,66% sul consolidato annuo (contro lo stesso mese del 2019 con 0,87%).

Un nuovo boom per le ibride plug-in

Le auto elettriche a batteria arrivano al 2% stabilendo il 55% del mercato auto sotto i 60 g CO2/km. Non passa inosservato il sopravanzare delle vetture ibride plug-in nel mese di novembre: difatti, le stesse segnano una crescita – rispetto allo scorso anno – del 274%; in rapporto al 156% delle auto a batteria. Non è da escludere dunque che entro fine anno si possano raggiungere numeri ulteriormente importanti. Difatti, l’associazione stima che, se dicembre confermerà il trend, si triplicherà l’immatricolato 2019 superando le 30.000 unità.

Lavorare per sostenere l’attuale domanda

La stessa associazione Motus_E ha commentato gli ultimi dati rilasciati:

I numeri delle immatricolazioni auto di novembre 2020 rafforzano la convinzione che la strada che stiamo percorrendo sia quella giusta e che bisogna lavorare per sostenere una domanda che esiste, è reale e in netta e costante crescita. C’è comunque tanto da lavorare, tutti insieme, per realizzare in Italia una rete di ricarica degna di un paese importante e offrire servizi diversificati e di qualità agli utenti, e c’è da sostenere ancora per qualche anno un mercato che presto camminerà sulle proprie gambe.

Non a caso, la top 10 mensile delle auto elettriche evidenzia quanto siano dominanti le auto compatte nel mercato automobilistico italiano. Il podio sembra interamente dedicato alle citycar. La Smart ForTwo conquista infatti il gradino più alto del podio per la seconda volta quest’anno, con 571 unità immatricolate. Seconda posizione per la Renault Zoe che si attesta 304 immatricolazioni. Inoltre, in terza posizione spazio alla Hyundai Kona Ev che raggiunge per la prima volta il podio grazie a 258 unità.