Auto elettriche, scendono le emissioni medie di CO2

Le emissioni di anidride carbonica legate alle quattro ruote stanno gradualmente diminuendo: è quanto emerge dai dati del 2020 analizzati da Jato Dynamics con riferimento a quelli degli anni precedenti.

Una netta crescita delle motorizzazioni green sta pian piano portando ad un declino delle auto diesel e benzina. Se facciamo riferimento ad alcuni dati diffusi nei mesi scorsi, all’ascesa delle elettrificate sul mercato europeo segue il declino delle auto diesel che segnano -28%, ma in particolar modo di quelle a benzina, in calo del 33,7%. È chiaro dunque che anche per effetto degli incentivi, l’arrivo di nuovi modelli green ha supportato la crescita del mercato delle auto ibride ed elettriche. In Europa, sommando i due segmenti sono state infatti immatricolate 1.364.813 vetture ricaricabili contro le 559.871 del 2019 per un +143,8%. Non dimentichiamo che moltissimi produttori hanno deciso di introdurre modelli elettrificati per effetto delle stringenti normative avanzate dall’Unione europea, che mirano a ridurre le emissioni di CO2.

Per effetto di una maggiore diffusione di elettriche e plug-in, la media delle emissioni di CO2 di 21 Paesi europei presi in considerazione da Jato è stata di 106,7 g/km (NEDC). Parliamo dunque di un valore del 12% inferiore rispetto a quanto registrato nel 2019. Paesi come Danimarca, Olanda, Portogallo, Svezia, Francia e Finlandia sono riuscite a scendere sotto la soglia dei 100 g/km di CO2.

Non a caso, a guidare la classifica dei Paesi con più registrazioni di auto ibride plug-in ed elettriche sono gli Stati con infrastrutture di ricarica più estese. Prima tra tutte la Germania, seguita da Francia, Regno Unito e Norvegia. Quinta invece la Svezia, seguita dall’Olanda. In controtendenza invece Paesi come Slovacchia, Repubblica Ceca e Polonia in cui le vetture green faticano a diffondersi, con conseguente registrazione di emissioni medie di CO2 più alte. Non passa inosservato il dato relativo ai SUV, categoria che fa registrare la riduzione media di emissioni più consistente, pari a -16,2 g/km di CO2 di media tra il 2019 e il 2020. Non dimentichiamo infatti che grazie alle nuove versioni elettrificate si potranno ridurre drasticamente le emissioni di CO2, visto che i SUV emettono in media il 18% in più di anidride carbonica rispetto alle auto.