Osservare una Ferrari entrare e uscire dallo stabilimento Lamborghini di Sant’Agata non è qualcosa che si vede tutti i giorni; tuttavia, questo è quello che è stato ripreso dallo youtuber italiano Varryx, mentre era in attesa di avvistare (nel gergo “spottare”) una nuova Lamborghini.

Invece di un prototipo Lamborghini camuffato o qualsiasi altro muletto del marchio, lo youtuber ha ripreso una misteriosa Ferrari SF90 Stradale dotata dell’esclusivo pacchetto Assetto Fiorano. Sebbene i modelli di casa Ferrari non siano mai stati testati prima da Lamborghini, supponiamo che il marchio italiano stia confrontando la SF90 Stradale con una delle sue imminenti supercar di nuova generazione. In fin dei conti, Lamborghini è al lavoro su propulsori elettrificati ormai da diverso tempo e non stupisce che il marchio possa osservare da vicino, anzi vicinissimo, la tecnologia e il comportamento delle proposte rivali. Entro il 2024, in casa Lamborghini, dovremmo assistere al debutto dei successori di Aventador, Huracan e Urus e, successivamente entro il 2028, alla prima vera elettrica.

La Ferrari SF90 è stata introdotta nel 2019 ed è equipaggiata di un sofisticato propulsore V8 biturbo da 4,0 litri, abbinato a tre motori elettrici per una potenza combinata di 1.000 cavalli. Questa supercar rappresenta, al momento, la soluzione più prestazionale della gamma Ferrari, con uno scatto da 0-100 in 2,5 secondi e una velocità massima di 340 km/h.

Lamborghini ha confermato che la sua prossima superar a motore centrale destinata a sostituire l’Aventador sarà dotata di un nuovo V12 ibrido e crediamo che Lamborghini possa imparare molto da Ferrari che fin dalla La Ferrari sviluppa soluzioni ibridate di varia natura. Dopo la nuova Aventador, sarà il turno della Huracan che, come sappiamo, avrà un motore più compatto e probabilmente più vicino concettualmente a quello della SF90 Stradale del Cavallino. Allo stato attuale si tratta per lo più di speculazioni; di seguito vi lasciamo il video di Varryx.