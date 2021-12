Avvistata la nuova Lamborghini ibrida: sarà lei la nuova Aventador?

Mentre le ultime unità della Aventador LP780-4 Ultimae, l’ultima Aventador nata in quel di Sant’Agata, escono dalla linea di produzione segnando la fine di un’era, gli ingegneri Lamborghini sono al lavoro sulla prossima supercar di punta del marchio, che dovrebbe essere dotata di un misterioso V12 ibrido plug-in. Nelle scorse ore è stato avvistato un inedito prototipo all’interno dello stabilimento bolognese e, nonostante la pesante mimetizzazione, si riescono a immaginare quelle che potrebbero essere le linee della futura supercar italica.

Il primo elemento che salta all’occhio è la presenza di due vistosi scarichi di forma esagonale, posizionati sul retrotreno in una posizione differente rispetto a quello a cui siamo abituati. A giudicare dalle immagini, gli scarichi appaiono più in alto rispetto alla linea dei fari, superando quindi il posizionamento effettuato su Aventador LP770-4 SVJ, Sián FKP 37 e Essenza SCV12.

Ulteriori differenze rispetto ad Aventador risiedono nel posizionamento degli specchietti, ora montati sulle portiere, prese d’aria meno ampie e un diffusore decisamente aggressivo. La supercar introdurrà probabilmente una nuova monoscocca in fibra di carbonio che sarà utilizzata in futuro su ulteriori modelli e declinazioni; una soluzione analoga è stata adottata per il modello che va a sostituire che è stata, successivamente e nel corso degli anni, commercializzata in numerose varianti (LP700-4, LP750-4 SV, Aventador S LP740-4, LP770-4 SVJ e LP780-4 Ultimae).

Ma la vera star sarà il propulsore V12 combinato ad un’unità ibrida plug-in, forse ereditato dalla nuova Countach. In una precedente nota l’amministratore delegato di Lamborghini, Stephan Winkelman, aveva dichiarato che il nuovo modello avrebbe beneficiato anche di una nuova trasmissione e batteria; insomma, la futura supercar sarà totalmente inedita. Sconosciuto il livello di potenza anche se crediamo che sia almeno al livello dell’Aventador attuale, quindi intorno ai 7-800 Cavalli.

Quando arriverà? Il debutto ufficiale è atteso per il 2023 ed entro il 2028 arriverà la prima supercar elettrica di casa Lamborghini.