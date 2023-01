BMW ha presentato in anteprima la nuova iVision Dee, un concept di berlina di medie dimensioni che mette in mostra il futuro della tecnologia digitale nei veicoli. Dee, acronimo di Digital Emotional Experience, nasce per creare un legame più solido tra le auto e i propri possessori.

Come? Semplice, modificando la percezione di funzioni digitali. Secondo l’azienda tedesca, Dee va oltre il controllo vocale e i sistemi di assistenza alla guida che conosciamo, grazie a “capacità quasi umane”. La prima novità è legata al BMW Mixed Reality Slider, una sorta di head-up display capace di offrire una visione simile alla realtà aumentata, concedendo all’autista la possibilità di mostrare solo alcune precise informazioni sul display dedicato.

Inoltre, mentre i veicoli moderni sono in grado di offrire un semplice saluto o arrivederci, iVision Dee fa un ulteriore passo avanti. Quando ci si avvicina al veicolo, uno scenario di benvenuto personalizzato, composto da luci, suoni ed effetti grafici, invita il conducente a salire a bordo. L’auto può persino proiettare un avatar sul finestrino del guidatore per arricchire ulteriormente lo scenario di benvenuto. Se pensavate che la BMW iX Flow verniciata con E-Ink fosse impressionante, iVision Dee vi lascerà a bocca aperta; invece di soli due colori, la nuova BMW è capace di mostrare fino a 32 tonalità lasciando pertanto un grado di personalizzazione decisamente superiore.

A differenza dei veicoli BMW più moderni, la iVision Dee è priva di dettagli stilistici superflui; la casa automobilistica afferma che ciò è stato intenzionale fatto per “focalizzare l’attenzione sull’esperienza digitale e sul DNA del marchio BMW”. Marketing a parte , sembra che Dee rivoluzionerà il modo in cui comunichiamo con le auto ; alcuni potrebbero descriverlo come un espediente, ma non si può negare che sia impressionante il livello di personalizzazione pensato da BMW, tanto interno quanto esterno.