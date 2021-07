BMW iX, al via la produzione della nuova elettrica

La casa automobilistica BMW dà il via alla produzione della nuova iX elettrica. Secondo la società bavarese, la iX rappresenta senza dubbio un importante pioniere per i processi di produzione, a partire dalla qualificazione dei dipendenti.

Con l’annuncio dell’avvio definitivo della produzione di serie del Suv elettrico, la società ha reso noto che saranno le linee di produzione dello stabilimento di Dingolfing ad occuparsi della realizzazione del nuovo modello green.

In un’ottica di sostenibilità, BMW ha inoltre deciso di produrre la iX mettendo al centro del proprio progetto la sostenibilità ambientale. Il veicolo sarà infatti prodotto esclusivamente mediante l’utilizzo di elettricità green, proveniente direttamente da due centrali idroelettriche. Inoltre, l’intero stabilimento, come tutte le sedi BMW, sarà reso carbon neutral già a partire da quest’anno attraverso adeguate compensazioni e certificati. Non mancano, tuttavia, interventi mirati introdotti dalla società che riguardano il sistema logistico, la gestione energetica, il riciclo e l’utilizzo dell’acqua. Non dimentichiamo che l’azienda tedesca punta ad un basso impatto sulle riserve idriche del Paese, e dal 2006 ad oggi è riuscito a ridurre di oltre il 30% il consumo d’acqua.

Secondo quanto diffuso, all’interno della linea di produzione di Dingolfing vengono attualmente prodotte auto endotermiche, plug-in ed elettriche, risultati fondamentali resi possibile grazie all’ammodernamento dello stabilimento che servirà anche per la produzione dei prossimi modelli elettrici. Non a caso, con l’obiettivo di iniziare la produzione della iX, BMW ha investito ben 400 milioni di euro.

Due le varianti disponibili: BMW iX xDrive40 e BMW iX xDrive50. La prima, proposta con un powertrain a doppio motore elettrico da 326 CV complessivi e 630 Nm di coppia. La seconda, invece, dispone di un powertrain sempre con due motori elettrici ma da 523 CV e 765 Nm di coppia. 0-100 km/h in 6,1 secondi per la xDrive40 mentre la versione xDrive50 fa uno 0-100 km/h in soli 4,6 secondi. Velocità massima di entrambe a 200 km/h.