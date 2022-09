La Neue Klasse di BMW, la nuova piattaforma da cui nascerà la prossima generazione di auto tedesche, è attesa nel 2025 e a giudicare dal concept presentato chiamato ‘i Vision Circular Concept‘ ci possiamo aspettare auto realizzate con diversi materiali di riciclo e tutti 100% riciclabili, entro il 2040.

Il primo, importante step in questa direzione avverrà già nei prossimi anni è relativo agli interni dell’auto: non è la prima volta che gli sforzi di ecologia di una casa automobilistica si concentrano sugli interni, anzi, è proprio questo il primo ambito dove è facile introdurre tessuti e materiali ricavati da vecchia plastica riciclata, in particolare proveniente dalle reti da pesca che inquinano gli oceani di tutto il mondo. Entro il 2023 tutti gli interni di BMW e Mini saranno realizzati interamente con materiali definiti “vegani” – è un modo come un altro per dire che ci possiamo scordare la pelle animale come rivestimento dei sedili – mentre i cerchioni in alluminio saranno realizzati utilizzando energia proveniente da fonti rinnovabili entro il 2024.

A partire dal 2025 BMW passerà alla fase successiva, in cui utilizzerà plastiche di riciclo provenienti dai mari per realizzare i tessuti degli interni: la stessa iniziativa è già stata portata avanti da Hyundai che usa questi tessuti per gli interni delle sue auto elettriche della gamma Ioniq. Si tratta di un’iniziativa che permette in contemporanea a una grande casa automobilistica di ridurre il suo impatto sull’ambiente con la produzione di nuovi materiali, ma permette anche di avere oceani un po’ più puliti vista l’enorme quantità di plastica che negli anni vi abbiamo gettato dentro.

Si chiama Econyl, è un nylon ecologico realizzato con plastiche di riciclo, e BMW inizierà a utilizzarlo già da subito sui tappetini delle BMW iX e sul nuovo X1. Ma non è solo questo l’utilizzo che si può fare di queste plastiche: grazie alla collaborazione con Plastix, una compagnia danese, BMW è in grado di trasformare queste reti da pesca in granuli di plastica che possono essere utilizzati nei processi di stampaggio a iniezione con i quali si possono realizzare componenti per l’interno dell’auto. Entro il 2030, BMW conta di utilizzare almeno il 40% di plastica riciclata su tutti i suoi veicoli.