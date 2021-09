BMW M3 Touring: nuove immagini della super wagon

A distanza di anni dalla commercializzazione di una super berlina, BMW ci riprova e propone una solida alternativa per chi è alla ricerca di una station wagon ad alte prestazioni. La notizia non sorprende più di tanto soprattutto se consideriamo che Audi e Mercedes propongono soluzioni analoghe da diversi anni e con successi del tutto che sorvolabili.

Il marchio tedesco, attraverso i suoi canali social, ha condiviso nuovi teaser anticipando che la vettura è “in arrivo”. Nei teaser si può vedere anche l’auto, ovviamente ancora camuffata. Le immagini evidenziano la zona posteriore, l’area dove si scorgeranno le modifiche maggiori rispetto alla berlina attualmente in commercio. Mentre davanti sarà presente il classico doppio rene in formato XL, nel posteriore campeggerà uno spoiler a fine del tetto, quattro terminali di scarico e un grande diffusore.

Sotto al cofano non dovrebbero esserci sorprese; atteso dunque il ben noto e apprezzato 6 cilindri in linea da 3 litri in grado di erogare 353 kW / 480 CV. Probabile che in futuro, a seconda della risposta del mercato, BMW possa commercializzare una variante Competition ancora più prestazionale. Considerato il maggiore peso della versione Touring, è possibile che le prestazioni siano leggermente inferiori rispetto a quelle della M3 berlina.

Le principali rivali di M3 Touring saranno Audi RS4 Avant e Mercedes Classe C AMG, due proposte in corso di rinnovamento che presto diventeranno mild-hybrid. Prezzo? Ancora sconosciuto ma è facile ipotizzare un valore nell’ordine del 100mila euro.