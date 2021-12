BMW XM Concept: il nuovo SUV sportivo è un ibrido plug-in da record

Debutta ufficialmente il nuovo BMW XM Concept. Si tratta di un inedito prototipo, anticipato da diversi teaser nelle ultime settimane, che introduce il nuovo SUV ibrido che arriverà sul mercato nel corso del 2022 come esclusiva BMW M. La casa bavarese, infatti, non produrrà un modello tradizionale del nuovo SUV che arriverà sul mercato solo nella variante curata dal reparto M. Il progetto sarà prodotto negli Stati Uniti ma dovrebbe arrivare anche sul mercato europeo.

Alla base del nuovo BMW XM c’è un sistema ibrido plug-in costituito da un motore e benzina e da uno o più motori elettrici. L’azienda non ha rivelato i dettagli del sistema ibrido che dovrebbe include un V8 ed almeno un motore elettrico. Complessivamente, il SUV potrà contare su 750 CV di potenza e 1.000 Nm di coppia motrice. Il SUV sarà in grado di funzionare anche in modalità a zero emissioni. L’autonomia promessa da BMW si aggira intorno ai 80 chilometri.

BMW non ha rivelato molti dettagli sul nuovo progetto. Le dimensioni così come le prestazioni del SUV ibrido non sono state divulgate. Maggiori dettagli arriveranno in occasione della presentazione del modello di serie, attesa nel corso del 2022. La produzione del nuovo SUV bavarese, infatti, dovrebbe partire sul finire del prossimo anno. Il modello di serie che deriverà dalla concept car appena svelata da BMW è destinato a diventare il nuovo modello top di gamma dell’offerta dell’azienda.

Il nuovo BMW XM sarà il primo modello esclusivo di BMW M dopo diversi decenni; l’ultimo realizzato dalla divisione sportiva della casa bavarese senza una controparte all’interno della gamma BMW è la BMW M1 della fine degli anni 70.