BMW XM: nuovo teaser ufficiale a pochi giorni dal debutto del SUV ibrido

Tra pochi giorni verrà svelato in via ufficiale il nuovo BMW XM. Si tratta del nuovo SUV che debutterà in versione concept car il prossimo 30 novembre. Il nuovo modello è destinato a diventare il punto di riferimento della gamma sportiva di casa BMW con una versione di serie che debutterà nel corso del 2022, riprendendo, probabilmente, quasi del tutto la concept car.

In attesa della presentazione ufficiale, BMW ha svelato un nuovo teaser del BMW XM. Il progetto è un SUV di grandi dimensioni ed introdurrà alcuni elementi di design che verranno ripresi dai modelli di fascia alta di BMW come la nuova ammiraglia BMW Serie 7, in arrivo il prossimo anno, e la nuova versione restyling del SUV X7. Ecco il teaser del nuovo BMW XM:

Le informazioni disponibili sul nuovo progetto di BMW sono limitate. Come confermato in un precedente teaser dalla casa bavarese, il nuovo BMW XM potrà contare su “elevate prestazioni elettrificate“. Il SUV dovrebbe introdurre un inedito sistema plug-in hybrid ad alte prestazioni in grado di offrire una potenza massima superiore ai 700 CV. Alla base di tale sistema ci sarà un inedito V8 Biturbo. Presente, naturalmente, anche la trazione integrale xDrive.

La versione di serie del BMW XM arriverà sul mercato non prima della fine del 2022. Il nuovo modello punta a diventare un riferimento del mercato dei SUV sportivi di grandi dimensioni, sfidando modelli come il Lamborghini Urus e proponendo un alto livello di performance grazie all’elettrificazione. Il prezzo di lancio sarà superiore ai 150 mila euro. Appuntamento a fine mese per la presentazione ufficiale.