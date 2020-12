Bugatti La Voiture Noire, la decorazione natalizia più costosa al mondo

Il 2020 ci ha negato tanti piaceri della vita, e tra questi – per chi ne è appassionato – c’è anche quello dei mercatini natalizi, tradizione che negli ultimi anni si è fortificata e diffusa in tantissime località. Tra queste, c’è anche Molsheim, il piccolo comune francese dove storicamente si trova la sede centrale di Bugatti, fatta eccezione per un breve periodo in cui l’azienda aveva sede in Italia.

Nonostante il Natale sottotono del 2020, la compagnia ha deciso di realizzare una decorazione natalizia molto speciale e costosissima, poi donata agli abitanti di Molsheim: si tratta di un pezzo unico, una pazzesca hypercar realizzata in un solo esemplare, chiamata ‘La Voiture Noire’, che in italiano si traduce semplicemente in ‘l’automobile nera’.

La Voiture Noire di Bugatti è stata posizionata all’interno di una vetrina posta in centro al paese, così che tutti i cittadini di Molsheim possano ammirare questo capolavoro unico al mondo. Il prezzo di questa auto? Una bazzecola, 11 milioni di euro più le tasse.

“Sono molto grato a Bugatti per questo magnifico regalo, ora tutti i residenti di Molsheim avranno l’opportunità di ammirare questo capolavoro, ‘La Voiture Noire’, di cui Ettore Bugatti sarebbe sicuramente molto fiero” ha affermato Laurent Furst, sindaco di Molsheim. “Nulla può rimpiazzare i mercatini di Natale di Molsheim, ma abbiamo fatto del nostro meglio per portare un po’ di gioia alla gente della zona, in questi tempi così difficili” ha aggiunto Christophe Piochon, Site Manager e Managing Director Production & Logistic di Bugatti.

Svelata per la prima volta al Salone di Ginevra dello scorso anno, La Voiture Noire è un omaggio ai 110 anni di Bugatti, e alla leggendaria Type 57 SC Atlantic di Jean Bugatti, persa all’inizio della Seconda guerra mondiale e mai più ritrovata.

Realizzata con una carrozzeria in fibra di carbonio di colore nero lucido, questo capolavoro ha in comune tanti elementi con i modelli Chiron e Divo, ed è spinta dal motore W16 quad-turbo da 8.0 litri di cilindrata di Bugatti, in grado di erogare 1479 cavalli e 1600 Nm di coppia.