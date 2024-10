[VIDEO] È questo l'incidente più "costoso" della storia?

Due Bugatti Chiron, che assieme valgono circa 5 milioni di euro, si sono scontrate durante un tour automobilistico in Marocco. L'incidente ha coinvolto anche un camion che è finito fuori strada ribaltandosi. Il tutto, ovviamente, è stato ripreso in un video presto pubblicato online.

La collisione è avvenuta durante un tentativo di sorpasso su una strada a due corsie. Ecco la dinamica: tre Bugatti Chiron stavano viaggiando in fila indiana dietro a un camion, in attesa di poter superare. Quando la strada si è liberata, la seconda Chiron ha tentato di sorpassare sia la prima che il camion, ma anche la Bugatti in testa ha iniziato la manovra nello stesso momento, e ci è voluto perché succedesse un bel casino.

L'impatto ha causato danni ingenti alle costosissime hypercar.

Le immagini mostrano la seconda Chiron, che sembra essere una versione Super Sport, che si scontra con la prima e poi colpisce il retro del camion prima di finire fuori strada. Il veicolo pesante è anch'esso uscito di carreggiata ribaltandosi, mentre la prima Bugatti è riuscita a fermarsi in modo controllato.

Il sito di notizie marocchino Tanjaoui.ma ha pubblicato foto dei danni, che mostrano il camion rovesciato e la seconda Chiron con la parte anteriore gravemente danneggiata. Il paraurti è ammaccato e il cofano piegato e incrinato, danni che potrebbero costare decine di migliaia di euro per le riparazioni. Fortunatamente, non sono state riportate notizie di feriti nell'incidente.