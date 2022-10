Il mercato auto italiano si prepara a registrare il debutto di un nuovo brand cinese. Si tratta di Chery che arriva in Europa partendo dall’Italia e dalla Spagna. La casa cinese ha già un legame solido con il nostro Paese in qualità di partner di DR Motor. Oggi, invece, Chery fa il suo debutto in Italia come brand indipendente e con il lancio di una rete di vendita e di assistenza dedicata. Il primo passo per il debutto sul mercato italiano di Chery è rappresentato dall’arrivo del SUV elettrico Chery Omoda.

Si tratta di un modello di 4,4 metri di lunghezza che punta a ritagliarsi uno spazio di riferimento nel mercato europeo. Al momento, però, le informazioni sul nuovo SUV sono limitate e Chery non ha ancora specificato quale sarà la sua offerta commerciale. L’Italia, in ogni caso, rappresenta un mercato di riferimento per il futuro in Europa di Chery. Il brand cinese intende affermarsi in Europa, ritagliandosi uno spazio di primo piano e seguendo l’esempio di altri marchi come NIO che sta facendo il suo debutto in Europa con l’introduzione anche di una rete di stazioni di swap della batteria.

chery omoda

Chery è uno dei brand più importanti dell’industria automotive cinese e punta a diventare un marchio globale in pochi anni. Attualmente, il marchio è presente in 80 Paesi al mondo ed è presente anche in Russia, mercato dove i costruttori cinesi si stanno ritagliando uno spazio sempre più importante. La strategia di crescita di Chery si articolerà in vari livelli e porterà all’arrivo sul mercato di diversi nuovi progetti in Europa.

Nei prossimi anni, senza dubbio, il nome “Chery” diventerà molto noto agli appassionati del mondo delle quattro ruote.