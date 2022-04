Cruise e Waymo sono le due compagnie attualmente attive a San Francisco, in California, in grado di offrire una serie di servizi gestiti tramite veicoli a guida autonoma; Cruise è un’azienda collegata a General Motors ed è stata effettivamente la prima ad avere le sue auto muoversi autonomamente in giro per la città, senza nemmeno un pilota di supporto a bordo.

La scena che è mostrata nel video ha dell’incredibile: un poliziotto ferma un’auto di Cruise – programmata per fermarsi e togliersi di impiccio per favorire il passaggio di veicoli d’emergenza – perché sta procedendo a luci spente di notte, ma una volta avvicinato all’auto si rende conto che al posto di guida non c’è nessuno.

Cruise ha rapidamente twittato affermando di essere a conoscenza dell’episodio, e confermando di essere stati contattati dalla polizia per risolvere la questione.

“Vogliamo darvi maggiori dettagli su cosa è successo: il nostro veicolo a guida autonoma ha riconosciuto il veicolo della polizia e si è fermato nel punto più sicuro in base alla situazione, come previsto. L’agente ha poi contattato il personale di Cruise e non è stata emessa nessuna multa. Lavoriamo a stretto contatto con la polizia di San Francisco e su come deve avvenire l’interazione tra polizia e AV, e non per niente abbiamo un numero di telefono dedicato così che la polizia possa contattarci molto facilmente in queste situazioni.”

Normalmente i veicoli di Cruise si muovono senza problemi per la città anche nelle ore notturne, stavolta qualcosa dev’essere andato storto e per questo l’auto è stata trovata a luci spente quando era già buio – sarà una buona occasione per Cruise per capire cosa è successo ed eventualmente rimuovere un bug dal proprio software.

Interazioni tra umani e macchine autonome sembrano arrivare direttamente da un film di fantascienza, ma sono destinate a diventare sempre più comuni con il passare degli anni.