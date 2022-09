Il SUV XC90 sarà presto affiancato da un modello completamente elettrico: stiamo parlando dell’EX90 che sarà presentato in anteprima mondiale il prossimo 9 novembre. Con questo nuovo veicolo la casa automobilistica Volvo punta a rivoluzionare tutti gli attuali standard di sicurezza grazie all’implementazione di sensori LiDAR e altre tecnologie di ultima generazione.

Ad annunciare le importanti novità che caratterizzeranno l’XC90 è stato lo stesso CEO, Jim Rowan, tramite il canale YouTube del brand: il nuovo obiettivo del marchio è quello di rendere le auto ancora più sicure rispetto ad oggi grazie all’utilizzo di nuove tecnologie.

Riteniamo che l’EX90 sia la Volvo più sicura di sempre. Abbiamo unito la nostra conoscenza del contesto esterno a una comprensione più approfondita del livello di attenzione del guidatore. Quando tutti i nostri sistemi di sicurezza, i sensori, il software e la potenza di calcolo interagiscono tra loro, creano uno scudo di sicurezza preventiva intorno al guidatore, di cui non ci si accorge neanche finché non se ne ha bisogno, ha dichiarato Joachim de Verdier, responsabile del reparto Safe Vehicle Automation di Volvo Cars.

Non dimentichiamo che diverse ricerche mostrano come l’aggiunta di sistemi LiDAR su un’auto già sicura possa ridurre gli incidenti gravi anche del 20%. La scelta di Volvo vede l’integrazione della tecnologia LiDAR nel tetto dell’EX90, tecnologia che è in grado di rilevare la presenza di pedoni fino a 250 metri di distanza e di oggetti di piccole dimensioni anche fino 120 metri di distanza dal veicolo. Non a caso, tale tecnologia è in grado di rilevare pedoni o oggetti anche al buio e mentre l’auto è in velocità. Tuttavia, l’obiettivo della Casa svedese è quello di monitorare eventuali pericoli sia all’esterno che all’interno del veicolo sfruttando sia i sensori avanzati, che la potenza del nuovo software sviluppato internamente e del calcolo del computer di bordo. Nel caso in cui il conducente sia distratto o stanco il sistema avvertirà l’utente con una serie di segnali mentre nel caso in cui ci sia un elevato pericolo la EX90 è in grado di arrestare la marcia e chiamare i soccorsi.