Il mercato delle automobili sta vivendo un momento molto difficile, e nonostante la rivoluzione energetica in atto anche le auto elettriche e ibride plug-in stanno iniziando a sentire questa difficoltà: nel mese di aprile 2022, secondo i dati di Jato Dynamics, si sarebbe vista una contrazione dell’1,4% sulla vendita annua di auto elettriche o elettrificate. Nonostante il calo, continua a crescere l’apprezzamento del mercato verso modelli come la Fiat 500e, che si conferma al primo posto della classifica.

In Europa la situazione è profondamente negativa ma va male in tutto il mondo, anche nei paesi più ricchi: -20% mese su mese tra aprile 2021 e aprile 2022, con un -13% sul totale dei primi 4 mesi per il vecchio continente, mentre negli USA si registra un -18% e in Cina un -48%, ma loro sono in lockdown da mesi quindi è perfettamente comprensibile motivo di questo drastico calo.

La contrazione è causata principalmente dalle auto ibride plug-in, che stanno venendo sostituite da quelle puramente elettriche: ad aprile infatti sono state immatricolate, in Europa, 83.000 auto 100% elettriche, facendo registrare una crescita del 13% rispetto all’anno precedente, mentre la quota delle plug-in è scesa del 15%.

Come anticipato in apertura, tra i modelli più amati troviamo la Fiat 500e, che è stata venduta in 5.524 esemplari registrando un +69% rispetto ad aprile 2021; a seguire c’è la Peugeot e-208, venduta in 3.730 esemplari e che registra un +5%, e la Skoda Enyaq che registra un +46% grazie ai 3.645 esemplari venduti.

Totalmente assente Tesla dalla classifica, dato che nel mese di aprile la casa automobilistica di Elon Musk non è praticamente riuscita a produrre nessuna delle sue auto, dopo che nei primi mesi del 2022 aveva fatto registrare numeri molto importanti.

Per quanto riguarda i gruppi, Stellantis si gode il successo di Fiat 500e e supera Volkswagen, toccando quota 16.000 auto elettriche vendute, pari al 20% del totale; il gruppo tedesco si ferma al 18.2%, seguito da Hyundai-Kia che detiene il 15,1%.