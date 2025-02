Stellantis si riorganizza (in attesa del CEO)

Stellantis ha annunciato una significativa riorganizzazione della sua struttura manageriale, con nuove nomine ai vertici di marchi chiave come Jeep, Peugeot e DS. La mossa, che segue le dimissioni dell'ex CEO Carlos Tavares, mira a semplificare l'organizzazione e migliorare l'efficienza operativa del gruppo automobilistico.

Il rimpasto è parte di una strategia più ampia volta a raggiungere un equilibrio tra responsabilità regionali e globali, accelerando i processi decisionali e la loro attuazione. Il presidente John Elkann ha dichiarato che queste modifiche "aumenteranno l'agilità del gruppo e il rigore dell'esecuzione a livello locale".

Tra i cambiamenti più rilevanti, Stellantis ha deciso di conferire maggiori poteri decisionali alle regioni operative, pur mantenendo il coordinamento con le funzioni globali. Le attività software sono state integrate in un'organizzazione di sviluppo e tecnologia del prodotto guidata da Ned Curic, con l'obiettivo di "semplificare il processo di immissione sul mercato di prodotti e servizi innovativi".

La riorganizzazione prevede anche l'unificazione degli enti Corporate Affairs e Communications sotto la guida di Clara Ingen-Housz e la creazione di un nuovo Marketing Office diretto da Olivier François. Antonio Filosa, già direttore operativo del Nord e Sud America, assume anche la responsabilità dell'ente Quality.

Per quanto riguarda i singoli marchi, Bob Broderdorf è stato nominato responsabile di Jeep, Alain Favey di Peugeot, Xavier Peugeot di DS e Anne Abboud della divisione veicoli commerciali Stellantis Pro One. Queste nomine mirano a rafforzare la leadership dei marchi e a garantire una gestione più efficace delle diverse linee di prodotto.

Stellantis ha inoltre confermato che il processo di selezione del nuovo amministratore delegato, gestito da un Comitato Speciale del consiglio d'amministrazione, è in corso e dovrebbe concludersi entro la prima metà del 2025.

Questa riorganizzazione rappresenta un passo significativo per Stellantis nel suo impegno a migliorare l'efficienza operativa e a rispondere più rapidamente alle esigenze dei clienti in un mercato automobilistico in rapida evoluzione.