Fiido X, nuova e-bike da 130 km di autonomia

Fiido X è la nuova e-bike pieghevole progettata dal marchio cinese già conosciuto grazie a modelli di alta qualità come la Fiido D11 di cui vi abbiamo parlato qualche mese fa, in grado di offrire un’ottima autonomia chilometrica e su un progetto all’avanguardia realizzato con materiali di alta qualità. Il nuovo modello Fiido X sarà in grado di proseguire sulla strada già tracciata? Lo scopriremo nelle prossime settimane, appena inizieranno le consegne.

Per il momento Fiido ha aperto una campagna di crowdfunding su Indiegogo per raccogliere i pre-ordini per la Fiido X: acquistando in anticipo, a partite dalla metà di luglio, si avrà la possibilità di ricevere la nuova e-bike a un prezzo scontato del 50%, andando quindi a pagarla 1000$ anziché il doppio.

Il design della nuova Fiido X non si discosta molto da quello del modello D11: il telaio è pieghevole, così come il manubrio, e la batteria che alimenta il motore elettrico è integrata nel piantone del sellino. Dopo aver rilasciato il modello D11, Fiido si è affidata al feedback dei suoi clienti per migliorarsi ulteriormente e proporre un prodotto ancor più soddisfacente. In seguito a quanto riscontrato, la compagnia ha apportato alcune piccole modifiche: sono stati levigati i giunti di saldatura, è stato semplificato il cablaggio dei cavi necessari ad alimentare e frenare la bicicletta, è stato aggiunto un sistema di antifurto sulla batteria e migliorato il sensore di coppia sui pedali, per un’assistenza più precisa.

Il look complessivo è futuristico e dà un’idea di alta qualità: difficilmente, a bici aperta, si capisce che si tratta di una bici pieghevole grazie al giunto perfettamente integrato nella canna centrale della bicicletta. Secondo quanto afferma Fiido, la batteria installata permetterà di percorrere fino a 130 km con una sola carica, utilizzando la pedalata assistita in grado di portare la bicicletta a una velocità massima di 25 km/h.

Nei prossimi giorni Fiido rilascerà ulteriori dettagli tecnici, mentre per il momento possiamo limitarci a visitare la pagina di lancio su Indiegogo per vedere in foto i primi dettagli.