Ford Bronco: il ritorno di un mito del fuoristrada

Ford riporta alla vita il Bronco. In tutti i sensi. Il fuoristrada non sarà solo un nuovo modello, anticiperà un vero e proprio marchio. Sin da subito saranno disponibili tre versioni in gamma: Sport e 2 e 4 porte. La prima sarà disponibile sul mercato americano a partire da fine 2020, le altre due arriveranno entro la primavera del 2021.

Annunciati anche i prezzi in USA: si parte da circa 28 mila dollari per l’allestimento Sport per raggiungere i 30 mila per le 2 e 4 porte. La versione Sport è dedicata a chi cerca una Suv più adatta anche all’uso in città, mentre le 2 e 4 porte sono espressamente rivolte a chi cerca un fuoristrada inarrestabile.

Non rinuncia alla tecnologia

Tutte le versioni di Ford Bronco dispongono della trazione integrale, disponibili su due livelli: la base ed evoluta con riduttore elettromeccanico con modalità Auto, 2H e 4H. Le modalità di guida selezionabili dal conducente sono sette: Normal, Eco, Sport, Slippery and Sand, Baja, Mud/Ruts e Rock Crawl. In opzione sono previste le barre antirollio scollegabili in ogni condizione.

La gamma motori si articola per gli allestimenti a 2 e 4 porte sul 2.3 Ecoboost da 270 Cv e il V6 2.7 Ecoboost da 310 Cv, abbinati al nuovo cambio manuale a sette marce. Opzionale l’automatico a 10 rapporti SelectShift. Il Bronco Sport, più vicino ai Suv che ai fuoristrada, si affida a propulsori più piccoli e meno potenti: il tre cilindri 1.5 litri Ecoboost da 181 Cv e il quattro cilindri 2.0 litri Ecoboost da 245 Cv. Con quest’ultima versione si può solo scegliere il cambio automatico a 8 marce.

I prezzi e i tempi di commercializzazione per il mercato europeo non sono stati ancora comunicati.