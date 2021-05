Ford F-150 Lightning, il pick-up elettrico che sfiderà Tesla

Ford ha finalmente svelato il nuovo pick-up elettrico F-150 Lightning, che avrà il compito di competere sul mercato con il Cybertruck di Tesla, quando finalmente entrambi i modelli arriveranno sul mercato nel corso del 2022.

Come vi avevamo anticipato in una news di qualche giorno fa, l’F-150 Lightning rappresenta uno step assolutamente cruciale per il futuro elettrico di Ford, e di tutto il mercato automotive degli Stati Uniti. L’F-150 è infatti il pick-up più venduto sul mercato americano ormai da diversi anni – solo nel 2020 ne sono stati venduti circa 730,000 esemplari, e se Ford sarà brava a fare leva su questa enorme diffusione, riuscirà a dare una spinta significativa alla diffusione delle auto elettriche negli States.

Il nuovo Ford F-150 Lightning sarà dotato di un doppio motore elettrico in grado di erogare 555 cavalli e ben 1050 Nm di coppia, il dato più alto mai visto su un F-150. In fase di acquisto si potrà scegliere tra una batteria standard in grado di offrire circa 370 km di autonomia e una batteria estesa che dovrebbe assicurare circa 480 km di strada.

L’imponente pick-up sarà in grado di trasportare carichi fino a un massimo di 900 kg, e di trainare rimorchi fino a 4500 kg di peso, il tutto con i cerchi originali da 18 pollici di diametro. L’F-150 Lightning è dotato di una bilancia integrata, che permette di pesare il carico trasportato e modificare l’autonomia chilometrica di conseguenza, così da evitare spiacevoli sorprese.

Le feature più interessanti dell’F-150 sono direttamente legate alla sua alimentazione interamente elettrica: il pick-up ha una funzione chiamata ‘power-at-home’ che permette di collegare l’auto all’impianto elettrico di casa e utilizzarla per fornire energia in caso di blackout – fino a un massimo di 10 giorni, secondo quanto afferma Ford. Inoltre, si potrà utilizzare l’F-150 per alimentare degli utensili elettrici.

Sotto al cofano frontale troviamo un più che discreto ‘frunk’ (‘front trunk’, bagagliaio frontale) da 400 litri di volume e dotato di varie prese elettriche, la cui integrazione è possibile viste le ridotte dimensioni del motore elettrico rispetto ai precedenti motori a combustione.

Il nuovo Ford F-150 sarà costruito presso il Ford Rogue Electric Vehicle Centre di Dearborn, in Michigan, ed è atteso sul mercato durante la primavera del 2022 al prezzo di partenza di 39,974$, una cifra molto simile a quella dei modelli classici.