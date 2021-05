Tesla Cybertruck e Cyberquad diventano un giocattolo grazie a Mattel

Durante la presentazione ufficiale del Tesla Cybertruck nel 2019 c’era stato un interessante momento in cui Elon Musk ha voluto dimostrare le capacità di carico del Cybertruck, parcheggiandoci sopra un quad elettrico realizzato con un design molto simile al pick-up, chiamato Tesla Cyberquad.

All’epoca della presentazione non era chiaro se il quad elettrico sarebbe stato effettivamente disponibile per l’acquisto, ma in seguito lo stesso Musk ha confermato che Cyberquad sarà disponibile come opzione d’acquisto per coloro che acquisteranno il Cybertruck.

Da quel giorno praticamente non si è più parlato del Cyberquad di Tesla, tanto che alcuni appassionati – e un po’ folli – se ne sono costruiti uno fatto in casa e lo hanno portato fino alla velocità di 160 km/h. Ad oggi non sappiamo se il Cyberquad vedrà mai la luce del sole, considerato anche il discreto ritardo sulla produzione che il Cybertruck stesso ha incontrato in questi mesi.

L’unica novità relativa al Cyberquad di Tesla ce la regala Mattel, la famosa multinazionale di giocattoli, che lo scorso anno ha stretto un accordo proprio con Tesla, per la produzione di Cybertruck e Cyberquad telecomandati e venduti sul mercato con il marchio Hot Wheels.

A partire dalla giornata di venerdì, Mattel metterà in vendita modellini radiocomandati in scala 1:10 del Cybertruck, e nella confezione sarà incluso anche un piccolo Cyberquad a completare il look visto sul palco di Tesla durante la presentazione.

“Per soli 100$, questo capolavoro futuristico include anche un Cyberquad e un controller che ricorda il nuovo volante a cloche che Tesla ha introdotto sulle sue auto. Non potrete credere ai vostri occhi quando vedrete le capacità in off-road di questi due modellini.”

Oltre all’annuncio, abbiamo anche le prime foto ufficiali che ci mostrano il design di Tesla fedelmente riprodotto in scala da Mattel.

Per le versioni vere non ci resta altro che aspettare pazientemente.