Foxconn punta sulla mobilità elettrica: presentati i primi tre concept

Foxconn ha utilizzato il suo Tech Day per presentare tre prototipi elettrici noti come Model C, Model E e Model T; si tratta di tre modelli destinati a coprire segmenti di mercato completamente differenti. Model C, ad esempio, è un crossover raffinato con cofano in fibra di carbonio e firma luminosa anteriore sottile e minimalista. Il modello ha un coefficiente di resistenza aerodinamica di 0,27 e questo è stato reso possibile grazie a un design elegante, che comprende una carrozzeria aerodinamica e maniglie delle portiere a scomparsa. Il modello sfoggia anche una colorazione due toni, una parte superiore a contrasto e luci posteriori a LED che si estendono per tutto il profilo. In termini di dimensioni, il crossover misura 4640 mm di lunghezza e ha un passo di 2860 mm; questo gli consente di ospitare fino ad un massimo di 7 persone.

L’abitacolo presenta un quadro strumenti digitale minimalista e un sistema di infotainment indipendente. Le informazioni sulle prestazioni sono limitate, ma secondo quanto riferito il Model C sarà in grado di accelerare da 0-100 in soli 3,8 secondi e offrire un’autonomia massima di circa 700 km.

Progettato congiuntamente con Pininfarina, Model E ricorda vagamente le linee di una “classica” berlina europea. Tra i tratti più distintivi troviamo ruote di grandi dimensioni, un sistema di illuminazione a LED capace di visualizzare messaggi ad altri automobilisti e una carrozzeria muscolosa. Foxconn definisce l’auto come una “berlina di lusso tecnologicamente innovativa”, quindi non sorprende che il modello sia dotato di interni lussuosi e high-tech. L’auto sfoggia anche un enorme tetto panoramico in vetro e un abitacolo posteriore che può essere trasformato in un “ufficio mobile dedicato” grazie alla configurazione 1+2 dei sedili, direttamente ispirata a quella di Volvo su XC90 Excellence. Nonostante sia stato progettato per essere guidato da un autista, il Model E offre 740 CV di potenza e può schizzare da 0-100 in 2,8 secondi. L’autonomia dovrebbe essere di circa 750 km, un valore decisamente elevato e adeguato a coprire la maggior parte delle tratte.

Ultimo ma non meno importante, c’è il Model T che viene descritto come un “autobus urbano alla moda”. Poche le informazioni in merito, se non che può raggiungere i 400 km di autonomia e arrivare a 120 km/h di velocità massima.