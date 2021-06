Geely Vision Starburst, la concept che anticipa il design del futuro

Uno degli ultimi prototipi di auto che sicuramente meritano attenzione, riguarda la Geely Vision Starburst. Si tratta di una concept che potrebbe rappresentare, non tanto un semplice, nuovo modello di auto, quanto un vero e proprio cambio di rotta verso una filosofia stilistica del tutto innovativa. Quasi sicuramente, si tratterà di un nuovo veicolo elettrico anche se – sino ad ora – non sono state diffuse informazioni in merito alle specifiche tecniche. Infatti, la casa automobilistica continua a concentrarsi principalmente sul suo aspetto e sul suo innovativo design.

Le linee della particolare concept della casa Geely, a quanto pare, sono nate grazie all’unione di elementi che caratterizzano le shooting brake e le due volumi. La parte frontale dalla Geely Vision Starburst è particolarmente aggressiva ed è caratterizzata dalla presenza di una mascherina inferiore molto vistosa e da un elemento a LED che scende sino ai paraurti. Le ruote sono invece ospitate da un parafango molto innovativo a forma esagonale e non mancano componenti a LED, i Cosmic Ray, i quali diventano di colore diverso a seconda delle differenti condizioni di guida. Dunque, le linee di questi elementi, donano al veicolo un aspetto decisamente molto imponente e massiccio. Il montante del prototipo – il cui spessore si riduce in maniera progressiva – va ad unirsi al tetto spiovente e, questi due componenti, danno vita ad una sorta di cuneo che va a delineare l’aspetto della parte posteriore della Geely Vision Starburst. Non manca, inoltre, un grande alettone sdoppiato e un diffusore posizionato nella parte bassa.

Indubbiamente, il look della Geely Vision Starburst è decisamente sportivo. Tuttavia, il veicolo elettrico è a cinque porte. Così come il design esterno, anche quello interno è molto appariscente e innovativo: è presente, infatti, una console nella parte centrale con un comando dedicato alla trasmissione automatica, una leva di piccole dimensioni per selezionare la modalità di guida scelta e un display verticale destinato a diverse funzioni. Inoltre, è presente un volante a forma ellittica al quale è abbinato uno schermo panoramico molto grande e dall’aspetto molto particolare, utile per chi si trova alla guida.