GMC svela tanti dettagli del nuovo Hummer EV SUV

Qualche giorno fa General Motors ha presentato ufficialmente in livestream il nuovo Hummer EV in versione SUV, svelando finalmente alcuni dettagli tecnici relativi al nuovo bestione elettrico che sta per portare sul mercato.

Rispetto alla versione con carrozzeria da pick-up, questo SUV offre alcune caratteristiche uniche e di grande interesse: innanzitutto si parte da un telaio con un passo più corto di 22cm rispetto al modello pick-up, e questo si traduce in un raggio di sterzata minore, pari a 10.8 metri. Per facilitare ulteriormente le manovre nello stretto, GMC ha installato un sistema di sterzata che include anche le ruote posteriori, permettendo quindi di sfruttare la modalità ‘crabwalk’ per tirarsi fuori da situazioni scomode come quella mostrata nel video che vi riportiamo in calce.

A giudicare dai dati tecnici diffusi, sembra che la versione SUV possa rivelarsi come un’ottima soluzione per il fuoristrada: oltre al passo più corto (321cm) e a sporgenze ridotte – fino a un massimo di 279mm – il nuovo Hummer EV ha angoli di attacco e di uscita che superano senza difficoltà i 45°. Per le situazioni più estreme si può sempre fare affidamento sulla ‘Extract Mode’, che alza l’auto da terra di altri 15cm (per un totale di poco superiore ai 40cm) per facilitare il passaggio. E’ possibile installare fino a 17 telecamere su tutta l’auto – anche sotto – per avere sempre sott’occhio la situazione, ovviamente tutte dotate di apposito sistema di pulizia per rimuovere l’inevitabile sporco.

Il telaio con passo corto però ha anche degli svantaggi, marcati dal fatto che si tratta di un’auto elettrica: le batterie sono installate proprio sul pianale dell’auto, e un passo ridotto si traduce in minor spazio per installare le batterie. E’ per questo motivo che la versione SUV del nuovo GMC Hummer EV è dotata di 20 moduli Ultium contro i 24 del modello pick-up, e pertanto è limitato a “solo” 830 cavalli di potenza con un range superiore ai 480 km.

GMC è convinta che questo modello avrà un successo maggiore rispetto alla versione pick-up, e anche per questo motivo ha realizzato una quantità incredibile di optional e accessori dedicati a questa versione: sono più di 200, a partire dalle barre luminose sul tetto per finire agli abbellimenti per l’abitacolo. Le prime consegne del Hummer EV SUV sono attese all’inizio del 2023.