Hummer EV, produzione sold out in pochi minuti

General Motors starebbe valutando il potenziamento delle linee di assemblaggio del nuovo Hummer EV. Non a caso, tale decisione sembrerebbe essere necessaria per la casa automobilistica statunitense visto che il pick-up sta avendo un successo inaspettato.

Il nuovo Hummer elettrico è atteso sul mercato dall’autunno 2021 nella versione Edition 1 che rappresenta inevitabilmente il top della gamma: dotato di 3 motori in grado di fornire complessivamente 1000 CV e 15.590 Nm di coppia, trazione integrale e4WD, sospensioni attive e 4 ruote sterzanti con inedita funzione CrabWalk.

Oltre 10.000 preordini

General Motors ha fatto sapere, tramite un annuncio sul web, di avere già esaurito le prenotazioni per la prima versione del suo nuovo pick-up (Edition I) marchiato Gmc. L’ottimizzazione delle catene di montaggio da parte della società sarebbe dunque una mossa strategica dato che l’Hummer Edition 1 ha ricevuto più di 10.000 preordini in soli 10 minuti.

È giusto affermare che la First Edition di Hummer EV è molto ricercata grazie alla combinazione tra il fatto di essere il top di gamma in termini di caratteristiche e capacità – ma anche il primo veicolo disponibile – e quello che abbiamo visto è che i clienti lo vogliono prima possibile, ha dichiarato Duncan Aldred responsabile della divisione GMC di GM.

L’Hummer EV si dimostra inevitabilmente un veicolo importante per una società che punta ad ottimizzare le strategie di vendita per l’elettrificazione della gamma. Parliamo difatti del primo pick-up costruito sull’inedita piattaforma Ultium con batterie modulari ideate per i veicoli elettrici del gruppo. Le varianti del pick-up sono quattro e tutte avranno un’ autonomia di circa 600 km, con possibilità di ricaricare fino a 160 km in appena 10 minuti. Dunque in grado di ricaricarsi completamente in soli 40 minuti grazie ad un caricabatterie da 800 V e una velocità di ricarica di 300 kW. Come ribadito, il gigante da 1.000 cavalli dovrebbe essere prodotto a partire dal 2021 con un prezzo di oltre 112mila dollari.

Tuttavia, è necessario ribadire che la prenotazione prevede un deposito di soli 100 dollari e sarà dunque da vedere se tali depositi si tradurranno, in un secondo momento, in un acquisto definitivo.