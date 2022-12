Mercedes Benz ottiene la certificazione, dall’Autorità federale per i trasporti tedesca, per operare senza conducente all’interno del parcheggio dell’Aeroporto di Stoccarda. Presto, dunque, alcune sue auto parcheggeranno da sole.

Nato dalla collaborazione con Bosch e annunciato nel 2019, il progetto sarebbe dovuto diventare realtà già sulla precedente generazione di Classe S ma la pandemia da COVID-19 ha portato la casa automobilistica tedesca a rimandare il debutto della nuova tecnologia.

La prima approvazione al mondo per l’utilizzo da parte dei clienti della nostra funzione di parcheggio altamente automatizzata e senza conducente, sviluppata insieme al nostro partner tecnologico Bosch, dimostra che la leadership nell’innovazione e il ‘Made in Germany’ vanno di pari passo. Dopo il lancio sul mercato del nostro sistema DRIVE PILOT di livello 3, offriremo presto un sistema di livello 4 per il parcheggio con il nostro INTELLIGENT PARK PILOT, tutto quest’anno. Stiamo davvero mostrando ai nostri clienti come la tecnologia può semplificare la vita e restituire tempo prezioso, dichiara Markus Schäfer, membro del consiglio di amministrazione di gestione di Mercedes-Benz Group AG, Chief Technology Officer, responsabile per lo sviluppo e l’approvvigionamento.

Secondo quanto diffuso dalla società, il parcheggio automatizzato di Livello 4 ” hands free”, a breve sarà implementato sulle Mercedes Classe S ed EQS dotate dell’optional Intelligent Park Pilot. La nuova funzione sarà direttamente disponibile al conducente quando entrerà all’interno del parcheggio dell’aeroporto di Stoccarda grazie agli aggiornamenti Over-the-air.

Il parcheggio senza conducente è un aspetto chiave della mobilità automatizzata. Il sistema di parcheggio altamente automatizzato che abbiamo sviluppato insieme al nostro partner Mercedes-Benz mostra fino a che punto siamo già progrediti lungo questo percorso di sviluppo. Sarà con il parcheggio senza conducente che inizierà la guida automatizzata di tutti i giorni, afferma il dott. Markus Heyn, membro del consiglio di amministrazione di Bosch e presidente del settore aziendale Mobility Solutions.

Non a caso, sarà necessario effettuare una prenotazione via app che assegnerà uno stallo al veicolo. Successivamente, accedendo sempre tramite app al garage in modalità contactless, è possibile lasciare l’auto nello spazio dedicato: l’elettronica della Classe S o EQS si occuperà di tutto il resto.