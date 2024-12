Mercedes ha inventato una vernice che aumenta l'autonomia

Mercedes-Benz sta sviluppando una rivoluzionaria "vernice solare" in grado di generare elettricità quando applicata all'intera carrozzeria di un'auto. La nuova tecnologia potrebbe fornire energia sufficiente per alimentare migliaia di chilometri di guida all'anno, aumentando significativamente l'autonomia dei veicoli elettrici.

La vernice solare di Mercedes-Benz ha uno spessore di soli cinque micrometri e pesa appena 50 grammi per metro quadrato, risultando praticamente impercettibile. Nonostante la sua leggerezza, ha un elevato potenziale di generazione energetica. È composta da ingredienti economici e non tossici, privi di terre rare e silicio, e facilmente riciclabili.

Ciò che rende davvero unica questa tecnologia è la sua efficienza. Mercedes afferma che con una superficie di 11 metri quadrati - circa le dimensioni di un SUV di medie dimensioni - la vernice potrebbe produrre energia sufficiente per alimentare fino a 12.000 km di guida all'anno in condizioni ideali. Il sistema rimarrebbe attivo anche quando il veicolo è parcheggiato, generando elettricità in modo continuo. Naturalmente, le prestazioni reali dipenderebbero da variabili come l'ombra, l'intensità del sole e la posizione geografica.

Mercedes ha fornito alcuni esempi teorici per illustrare il potenziale della vernice. A Stoccarda, in Germania, stima che potrebbe fornire energia sufficiente a coprire circa il 62% della distanza media giornaliera di 52 km utilizzando solo energia solare. In regioni più soleggiate, come Los Angeles, la vernice solare potrebbe potenzialmente generare elettricità sufficiente a soddisfare il 100% delle esigenze del guidatore medio. L'eventuale energia in eccesso potrebbe essere reimmessa nella rete domestica tramite ricarica bidirezionale.

La composizione esatta della vernice rimane per ora un segreto industriale, ma le indicazioni suggeriscono che possa trattarsi di una soluzione spray a base di perovskite. Le perovskiti hanno dimostrato efficienze solari impressionanti in laboratorio e corrispondono alla descrizione di Mercedes di un materiale fotovoltaico economico e non tossico. La sfida principale con le perovskiti sta nel migliorare la loro durabilità contro l'acqua e l'esposizione ai raggi UV, problemi su cui i ricercatori Mercedes stanno probabilmente concentrando i loro sforzi.

Sebbene la tecnologia sia ancora in fase di ricerca e Mercedes non abbia annunciato una tempistica precisa per la produzione, se l'azienda riuscirà a superare queste sfide, in futuro potremmo vedere veicoli elettrici le cui stesse carrozzerie contribuiscono all'alimentazione dei loro viaggi.