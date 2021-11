Honda Autonomous Work Vehicle si mostra in azione

Honda ha svelato il progetto chiamato Autonomous Work Vehicle (AWV) in un nuovo video dove ha dimostrato le capacità del piccolo mezzo a 4 ruote in uno dei più recenti test sul campo.

AWV è il prototipo di un mezzo autonomo e completamente elettrico realizzato da Honda, che di recente si è dovuto misurare per un mese intero con una serie di test presso il cantiere di Black & Veatch in New Mexico, dove ha svolto diverse funzioni: Honda AWV si è occupato di trainare macchinari e trasportare materiali da costruzione, acqua e altre provviste in punti prestabiliti all’interno del cantiere, dove sta venendo realizzato un gigantesco impianto a pannelli solari.

Secondo quanto riportato, si tratta della prima volta in cui una flotta di AWV viene testata tutta insieme per saggiarne le capacità nell’ambito di un cantiere: Honda AWV è un veicolo da lavoro a trazione anteriore con ottime capacità di movimento in fuoristrada, supportato da un’avanzata tecnologia di guida autonoma realizzata con sensori GPS, radar e lidar, videocamere stereoscopiche per il controllo remoto e un sistema di guida a distanza, come una macchinina radiocomandata.

L’enorme cantiere da più di 1000 acri è l’ambiente ideale per testare il nuovo veicolo autonomo di Honda, in particolare per testare la capacità di fermarsi in modo preciso in punti prestabiliti lungo un percorso: per fare ciò, Honda ha dovuto realizzare una mappa in altissima definizione del cantiere, così che gli operatori possano segnare in modo preciso le fermate da richiedere all’AWV, il tutto in modo molto semplice tramite un’applicazione in cloud che gira senza problemi su PC e tablet.

Honda AWV è stato in grado di eseguire quanto richiesto ed è stato in grado di fermarsi a distanza di pochi centimetri dai punti selezionati, e durante i test si è potuta verificare la capacità del mezzo di resistere a intere giornate di lavoro in un ambiente con temperature molto alte.

Tra i compiti svolti, Honda AWV si è occupato di trasportare carichi con un peso massimo di 408 kg e di trainare materiali per un massimo di 725 kg di peso; al momento non si sta parlando di commercializzazione, ma senza dubbio Honda continuerà a lavorare allo sviluppo di questo interessante mezzo di trasporto autonomo.